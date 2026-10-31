¿Cómo invierten las nuevas generaciones?

Frente a los desafíos de la inflación y la búsqueda constante de cobertura en el dólar, los argentinos han desarrollado distintas formas de resguardar su capital. En este proceso, el concepto tradicional de “guardar el dinero” dio paso a una mirada más dinámica, donde las nuevas generaciones incorporan cada vez más la inversión como una alternativa para gestionar sus ahorros y construir patrimonio.
En los últimos años, los jóvenes han ganado presencia en el mercado de capitales, impulsando al ecosistema financiero a simplificar el acceso a las inversiones. Según datos de IOL Inversiones, cerca de la mitad de los nuevos inversores tiene menos de 30 años, mientras que la participación de este segmento creció 9% durante el último año. Este cambio en el perfil del inversor también se refleja en las alternativas que eligen para gestionar sus ahorros. Entre los menores de 30 años se observa una mayor apertura hacia distintas opciones de inversión, desde instrumentos vinculados al dólar hasta activos que permiten acceder a mercados internacionales. En ese sentido, en IOL Inversiones, las operaciones en Cedear realizadas por menores de 30 años crecieron 58% durante el último año.
La autonomía
A la hora de tomar decisiones, la autonomía también ocupa un lugar cada vez más relevante. El acceso a herramientas digitales y a información financiera permite que los jóvenes se acerquen al mercado.
“Lo que estamos viendo no es solamente un cambio en la edad de quienes invierten, sino también en la forma en que se acercan al mercado. Las herramientas digitales facilitan el acceso a la información y permiten que cada vez más jóvenes den sus primeros pasos de manera autónoma”, explicó Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL Inversiones.
“Al mismo tiempo, vemos una mayor apertura hacia distintas alternativas de inversión y una búsqueda de herramientas que les permitan construir su patrimonio a largo plazo”, continuó.
A su vez, la participación femenina también viene ganando espacio entre los inversores más jóvenes. En IOL, las mujeres representan el 31% de los inversores menores de 30 años y la cantidad de mujeres habilitadas para invertir se multiplicó por 61 desde el inicio de 2020. Esta evolución muestra que la expansión del acceso al mercado de capitales no solo está incorporando nuevos grupos etarios, sino también perfiles que históricamente tuvieron una menor participación. Más que reemplazar al ahorro, el cambio parece estar en la relación entre ambos conceptos: para las nuevas generaciones, ahorrar puede ser el primer paso, pero cada vez más aparece acompañado por la búsqueda de alternativas para hacer crecer ese capital y construir patrimonio a largo plazo.