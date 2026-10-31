¿Cómo invierten las nuevas generaciones?

En los últimos años, los jóvenes han ganado presencia en el mercado de capitales, impulsando al ecosistema financiero a simplificar el acceso a las inversiones. Según datos de IOL Inversiones, cerca de la mitad de los nuevos inversores tiene menos de 30 años, mientras que la participación de este segmento creció 9% durante el último año. Este cambio en el perfil del inversor también se refleja en las alternativas que eligen para gestionar sus ahorros. Entre los menores de 30 años se observa una mayor apertura hacia distintas opciones de inversión, desde instrumentos vinculados al dólar hasta activos que permiten acceder a mercados internacionales. En ese sentido, en IOL Inversiones, las operaciones en Cedear realizadas por menores de 30 años crecieron 58% durante el último año.