EconomíaNoticias económicas

¿Cómo invierten las nuevas generaciones?

Resguardo del capital.

¿Cómo invierten las nuevas generaciones?
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Frente a los desafíos de la inflación y la búsqueda constante de cobertura en el dólar, los argentinos han desarrollado distintas formas de resguardar su capital. En este proceso, el concepto tradicional de “guardar el dinero” dio paso a una mirada más dinámica, donde las nuevas generaciones incorporan cada vez más la inversión como una alternativa para gestionar sus ahorros y construir patrimonio. 

En los últimos años, los jóvenes han ganado presencia en el mercado de capitales, impulsando al ecosistema financiero a simplificar el acceso a las inversiones. Según datos de IOL Inversiones, cerca de la mitad de los nuevos inversores tiene menos de 30 años, mientras que la participación de este segmento creció 9% durante el último año. Este cambio en el perfil del inversor también se refleja en las alternativas que eligen para gestionar sus ahorros. Entre los menores de 30 años se observa una mayor apertura hacia distintas opciones de inversión, desde instrumentos vinculados al dólar hasta activos que permiten acceder a mercados internacionales. En ese sentido, en IOL Inversiones, las operaciones en Cedear realizadas por menores de 30 años crecieron 58% durante el último año.

La autonomía

A la hora de tomar decisiones, la autonomía también ocupa un lugar cada vez más relevante. El acceso a herramientas digitales y a información financiera permite que los jóvenes se acerquen al mercado.

¿Le preguntaste a la inteligencia artificial dónde invertir?

¿Le preguntaste a la inteligencia artificial dónde invertir?

“Lo que estamos viendo no es solamente un cambio en la edad de quienes invierten, sino también en la forma en que se acercan al mercado. Las herramientas digitales facilitan el acceso a la información y permiten que cada vez más jóvenes den sus primeros pasos de manera autónoma”, explicó Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL Inversiones. 

“Al mismo tiempo, vemos una mayor apertura hacia distintas alternativas de inversión y una búsqueda de herramientas que les permitan construir su patrimonio a largo plazo”, continuó. 

Endeavor NOA: claves para ordenar las finanzas, salir de las deudas y empezar a invertir

Endeavor NOA: claves para ordenar las finanzas, salir de las deudas y empezar a invertir

A su vez, la participación femenina también viene ganando espacio entre los inversores más jóvenes. En IOL, las mujeres representan el 31% de los inversores menores de 30 años y la cantidad de mujeres habilitadas para invertir se multiplicó por 61 desde el inicio de 2020. Esta evolución muestra que la expansión del acceso al mercado de capitales no solo está incorporando nuevos grupos etarios, sino también perfiles que históricamente tuvieron una menor participación. Más que reemplazar al ahorro, el cambio parece estar en la relación entre ambos conceptos: para las nuevas generaciones, ahorrar puede ser el primer paso, pero cada vez más aparece acompañado por la búsqueda de alternativas para hacer crecer ese capital y construir patrimonio a largo plazo.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
1

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Sangre, espanto y una sotana: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
2

Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
3

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla
4

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible
5

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Ranking notas premium
“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
1

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
2

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos
3

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial
4

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia
5

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia

Más Noticias
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Comentarios