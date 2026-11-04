Tenazinha: "La ecuación no es IA versus humanos, sino IA + humanos"

Según la speaker, la transformación del negocio debe ejecutarse sobre tres pilares fundamentales: las personas, los procesos y la tecnología. “El humano es el centro. La confianza no se puede negociar; es fundamental para que los resultados de los algoritmos tengan ese valor de la confianza del humano y sea sustentable”, subraya. Y en esa mirada hace la distinción entre los tecnopositivos, que ayudan a aplicar procesos, y los tecnonegativos, es decir, aquellos que piensan que el mundo se acaba y que los agentes de IA lo dominarán. “La gobernabilidad de la tecnología tiene que ser humana. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en el mundo en dos meses, mientras que a la TV le demandó 13 años”, indica para reflejar el ritmo del avance de la tecnología. Aún más, expuso que el 40% de los trabajos que se ejecutan ya están impactados por la IA. Y la Argentina está a la vanguardia de esa tendencia, ya que cuenta con el segundo ecosistema más valioso para el uso de fuerza de IA y la industria del conocimiento representa el tercer pilar de las exportaciones nacionales. “En esa industria se desempeñan 300.000 personas y representa una oportunidad para que haya un millón trabajando en el corto plazo”, añade. Tenazinha, no obstante, apunta que la mala noticia es que, en los próximos tres años, se van a eliminar más de 85 millones de puestos por el uso de la tecnología, de acuerdo con las previsiones del World Economic Forum, pero que se pueden llegar a crear 170 millones. “El gran desafío como sociedad, como gobierno y como instituciones es cómo transformar esos 85 millones y contenerlos dentro de los 170 millones de puestos a crear, ya que si se reconvierten, se caen del sistema”, advierte. El desafío está en marcha porque el 44% de las habilidades van a cambiar en los próximos cinco años. Y, allí, la experta plantea otra cuestión: “la IA hace bien los algoritmos; los calcula, pero todo debe tener una mirada humana”.