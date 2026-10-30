Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin

La cifra todavía no fue confirmada de manera independiente. Las primeras estimaciones situaban el monto comprometido en unos U$S 3.000 millones, pero distintos análisis de movimientos registrados en la cadena de bloques elevaron el cálculo a más de U$S 5.000 millones. La empresa aseguró que los fondos de los usuarios están seguros y afirmó que cubrirá las pérdidas con recursos propios y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).