Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin
El mayor exchange de criptomonedas del mundo investiga un posible ataque informático que habría comprometido miles de millones de dólares. Binance aseguró que los fondos de los usuarios están a salvo y que cubrirá las pérdidas. Tether y Circle congelaron activos vinculados al incidente.
Resumen para apurados
- Binance suspendió depósitos y retiros a nivel global este jueves tras sufrir un presunto ciberataque de hasta U$S 6.300 millones por una brecha en su sistema DevOps.
- El atacante vulneró la computadora de un ingeniero para extraer fondos. Ante el incidente, Tether y Circle congelaron activos y la firma prometió cubrir el dinero afectado.
- De confirmarse, sería el mayor robo de la historia cripto. El suceso desplomó el precio del bitcoin y plantea dudas sobre la seguridad y confianza en los exchanges globales.
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un posible hackeo cuyo impacto económico podría alcanzar los U$S 6.300 millones. La compañía suspendió los depósitos y retiros mientras sus equipos de seguridad analizan lo ocurrido, en un contexto de fuertes caídas en el mercado de activos digitales.
La cifra todavía no fue confirmada de manera independiente. Las primeras estimaciones situaban el monto comprometido en unos U$S 3.000 millones, pero distintos análisis de movimientos registrados en la cadena de bloques elevaron el cálculo a más de U$S 5.000 millones. La empresa aseguró que los fondos de los usuarios están seguros y afirmó que cubrirá las pérdidas con recursos propios y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).
El incidente también provocó la intervención de los principales emisores de monedas estables. Tether y Circle congelaron activos vinculados al episodio para intentar impedir que los fondos sean utilizados o transferidos. Mientras tanto, el precio del bitcoin retrocedió hasta los U$S 77.600, su nivel más bajo desde septiembre, según las cotizaciones informadas durante la jornada.
Cómo habría sido el hackeo a Binance
En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X, Binance informó que investiga un posible acceso no autorizado relacionado con una computadora utilizada por un ingeniero del área de Desarrollo y Operaciones (DevOps).
Según la hipótesis inicial, el atacante habría aprovechado ese acceso para ingresar a un contenedor de servicio y ejecutar retiros no autorizados. La compañía indicó que, hasta el momento, no encontró evidencias de que el incidente se haya originado en una filtración de las claves privadas de las billeteras.
Como parte de las medidas de seguridad, Binance revocó la autorización de la dirección afectada y puso en marcha un equipo especializado en blockchain para rastrear los movimientos e intentar recuperar los fondos.
La plataforma también confirmó que los depósitos y retiros permanecerán suspendidos hasta que finalicen las verificaciones. La empresa anticipó que difundirá un informe técnico más detallado cuando concluya la investigación.
Binance aseguró que cubrirá las pérdidas
Frente a la preocupación de los usuarios, la compañía sostuvo que los fondos depositados en la plataforma están seguros y que asumirá las pérdidas que eventualmente se confirmen.
Para afrontar el impacto económico, Binance señaló que recurrirá a recursos propios y al Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), creado para ofrecer una protección adicional frente a determinados incidentes.
Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, también se refirió al episodio. En una publicación en X, afirmó que los fondos de los usuarios están seguros y reconoció que el incidente parece corresponder a un hackeo.
Zhao aclaró que ya no dirige la compañía, aunque continúa como accionista, y expresó su expectativa de que los fondos de los clientes queden completamente cubiertos.
Tether y Circle congelaron millones de dólares
La respuesta al posible ataque también involucró a Tether y Circle, dos de los principales emisores de monedas estables del mercado de criptomonedas.
Según las cifras citadas en los reportes sobre el incidente, ambas compañías congelaron activos vinculados a las operaciones investigadas. Changpeng Zhao agradeció públicamente la intervención y mencionó montos de U$S 971 millones para Tether y U$S 823 millones para Circle.
La medida busca limitar la posibilidad de que los activos identificados sean transferidos o utilizados. Sin embargo, el congelamiento de fondos no implica que la totalidad del dinero comprometido haya sido recuperada.
Por qué se habla de un hackeo de U$S 6.300 millones
Las estimaciones sobre el posible robo varían según las empresas de análisis y los movimientos de criptomonedas identificados en distintas redes.
Algunos rastreos mencionados en medios especializados detectaron transferencias por más de U$S 5.500 millones en redes como Ethereum, Bitcoin y Tron. Otros análisis identificaron billeteras vinculadas al posible ataque con activos por valores cercanos a los U$S 6.000 millones.
No obstante, los montos corresponden a estimaciones realizadas a partir de los registros de la cadena de bloques y no constituyen una cifra definitiva confirmada por Binance. También existen diferencias entre los cálculos sobre los fondos que habrían salido de las billeteras y los activos identificados posteriormente.
La compañía continúa investigando el alcance del incidente y trabaja con sus socios para identificar a los responsables y recuperar los fondos.
El bitcoin cayó a su nivel más bajo desde septiembre
La noticia tuvo repercusiones en el mercado de criptomonedas. El bitcoin cotizaba cerca de los U$S 77.600 a las 22.30 del jueves, hora de Buenos Aires, después de perder unos U$S 3.200 en 24 horas, una caída del 3,92%.
Otras criptomonedas también registraron retrocesos, mientras que el Nasdaq 100 terminó la jornada con una baja cercana al 1,4%, de acuerdo con los datos consignados en los reportes del episodio.
Analistas del sector advirtieron que un incidente de esta magnitud podría afectar la confianza en las plataformas de intercambio, especialmente por tratarse de Binance, uno de los principales actores del mercado mundial.
Si se confirma el monto estimado, el episodio superaría ampliamente el ataque sufrido por Bybit en febrero de 2025, cuando se reportó el robo de aproximadamente U$S 1.500 millones.
Por ahora, Binance mantiene suspendidos los depósitos y retiros mientras avanza con las verificaciones de seguridad. La empresa sostiene que protegerá los fondos de sus usuarios y que comunicará nuevas precisiones a través de sus canales oficiales.