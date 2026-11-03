Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo de 2027

Resumen para apurados
- Luis Caputo anunció este martes en la conferencia de la UIA la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo, buscando aliviar la carga fiscal del sector productivo.
- La medida incluye extender planes de pago a 18 cuotas y usar saldos de exportación para deudas aduaneras, en respuesta a la baja de la actividad fabril y reclamos empresarios.
- El plan busca dar alivio financiero a las pymes ante la caída fabril, mientras el Ejecutivo planea negociar con las provincias la eliminación del gravamen a los sellos.
El gobierno de Javier Milei suspenderá los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) hasta mayo de 2027. El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, durante su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde presentó una serie de medidas destinadas a aliviar la carga fiscal y los problemas de financiamiento que atraviesa el sector productivo.
“Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las PyMEs tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene”, afirmó el funcionario ante empresarios y representantes de la industria, consignó el diario "La Nación".
La decisión busca otorgarles a las empresas un mayor margen para ordenar sus cuentas y regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento, en medio de la caída de la actividad industrial y el reclamo empresarial por los embargos en el país del fisco. “Entendemos que el costo financiero para las PyMEs es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio”, dijo.
Extienden facilidades de pago
Otra de las medidas anunciadas contempla la ampliación del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas para las deudas con ARCA. El régimen, que inicialmente alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, se extenderá a las que hayan vencido hasta el 31 de octubre, publicó el diario "Ámbito".
“Vamos a extender lo que es el plan de 18 cuotas de deudas de ARCA que vencían el 30 de junio hasta el 31 de octubre, y les vamos a dar 18 meses de plazo para que tengan holgura financiera”, explicó Caputo.
El ministro reconoció que las dificultades para acceder al financiamiento representan uno de los principales obstáculos para las pequeñas y medianas empresas.
“Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos”, sostuvo.
En ese sentido, vinculó la posibilidad de avanzar con las medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. “Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios”, señaló.
Saldos a favor por exportaciones
El paquete también incluye una herramienta para aliviar las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pymes como a las grandes empresas.
Caputo reconoció que el Gobierno demora entre seis y nueve meses en devolver esos fondos, lo que genera dificultades financieras para las compañías.
“La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo. Tanto a pymes como a las grandes porque el Gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses”, indicó.
Para enfrentar esa situación, el Ejecutivo permitirá que las pymes utilicen el 100% de los saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos recursos.
“Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras”, precisó.
La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. Según anticipó el ministro, ese límite será cada vez más amplio hasta que se resuelva el problema de los reintegros.
Caputo propondrá eliminar Sellos
Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que el gobierno libertario propondrá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, como parte de la estrategia oficial para reducir los costos que enfrentan las empresas.
“Le vamos a estar proponiendo a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos, que es un desastre al bolsillo porque grava todo, en un monto cercano a 0,4-0,5 del PBI”, cuestionó.
La iniciativa contempla un esquema de compensación para las jurisdicciones que adhieran a la propuesta, en particular en relación con las empresas comprendidas en los regímenes de incentivo a las inversiones (RIGI) y de incentivo a las medianas inversiones (RIMI).
“Para aquellas que estén adheridas al RIGI y al RIMI vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las empresas resignen la otra mitad, es decir que se elimine el impuesto pero que las provincias tengan un ingreso que lo compensamos desde Nación”, detalló.
Los anuncios se producen en un contexto de dificultades para la recuperación industrial. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera cayó un 0,2% mensual en septiembre y un 3,4% interanual. En los primeros nueve meses de 2026, acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.