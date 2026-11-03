Caputo anunció la suspensión de embargos de ARCA a las PyMEs hasta mayo de 2027

La decisión busca otorgarles a las empresas un mayor margen para ordenar sus cuentas y regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento, en medio de la caída de la actividad industrial y el reclamo empresarial por los embargos en el país del fisco. “Entendemos que el costo financiero para las PyMEs es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio”, dijo.