Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

La tarde había comenzado de otra manera. Pese al golpe reciente, una buena cantidad de hinchas se acercó a 25 de Mayo y Chile y recibió al equipo con los tradicionales cánticos de aliento. Incluso hubo tiempo para acordarse de San Martín en el día de su aniversario, por haberse quedado sin posibilidades de avanzar en el Reducido y tener que disputar otra temporada en la Primera Nacional. En la tribuna de calle Chile aparecieron banderas con chicanas hacia el clásico rival, que debieron retirarse por pedido del operativo de seguridad antes del inicio del encuentro. El “que no salta, está en la B” y el “un minuto de silencio...” sonaron reiteradamente.