DeportesFútbol

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

El ecuatoguineano siguió de cerca la evolución del delantero mientras estuvo internado. Tras su muerte, y en medio de la presión, tomó una determinación.

AFECTADO. Jesús Owono cerró su cuenta de Instagram tras la muerte de Jesús de Miguel.
AFECTADO. Jesús Owono cerró su cuenta de Instagram tras la muerte de Jesús de Miguel.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Jesús Owono cerró sus redes este martes en España tras recibir hostigamiento por la muerte del delantero Jesús de Miguel luego de un choque fortuito en un partido.
  • Al salir a despejar, Owono golpeó con la rodilla el pecho de De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió horas después en terapia intensiva tras ser reanimado.
  • El trágico hecho enlutó al fútbol español y derivó en la suspensión de partidos oficiales, mientras Owono planea comunicarse en privado con la familia de De Miguel.
Resumen generado con IA

La muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife de 30 años, también golpeó de lleno a Jesús Owono. El arquero de Andorra, que protagonizó el choque en el partido de la Segunda División española, quedó muy afectado por el desenlace y tomó una decisión: cerró su cuenta de Instagram por los mensajes que empezó a recibir en las redes sociales.

Según contó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el ecuatoguineano tiene la intención de comunicarse personalmente con la familia del delantero o con alguien cercano a él. Pero quiere esperar el momento adecuado. La idea del arquero es que ese primer acercamiento sea en privado, antes de hacer cualquier declaración pública.

Desde el entorno de Andorra aseguraron que Owono nunca tuvo intención de lastimar a su rival y definieron el episodio como una acción que salió “terriblemente mal”. La preocupación en el vestuario fue máxima desde el primer momento: mientras De Miguel estuvo internado en terapia intensiva, el arquero siguió su evolución a través del delegado y de los servicios médicos del club.

Insultos y presión

El arquero también tuvo que soportar una fuerte presión. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López y le gritaron “asesino”. Después llegaron los mensajes en las redes sociales, que lo llevaron a cerrar su cuenta.

La jugada ocurrió cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en el mediocampo y Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo: lo golpeó con la rodilla en el pecho. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado en la cancha y lo trasladaron a terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió este martes. El árbitro expulsó al arquero y el partido fue suspendido.

La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol español. Andorra, el club que preside Gerard Piqué, se mostró “con el corazón roto y devastado”, y en Tenerife se declararon “rotos de dolor”. Además, la Federación Española suspendió los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina previstos para este martes.

Temas Liga de España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liga Tucumana: Atlético Concepción manda en soledad y arde la lucha por la permanencia

Liga Tucumana: Atlético Concepción manda en soledad y arde la lucha por la permanencia

Liga Tucumana: se definieron los clubes que jugarán las finales por los ascensos en la Primera B

Liga Tucumana: se definieron los clubes que jugarán las finales por los ascensos en la Primera B

Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

Paliza en Burruyacú y festejo del campeón: Unión del Norte y Graneros dieron los grandes golpes en la Liga Tucumana

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Video: un jugador del fútbol español sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero y fue reanimado en el campo

Video: un jugador del fútbol español sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero y fue reanimado en el campo

Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
2

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
3

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades
4

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
5

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: claves que pueden definir el rumbo del debate

Más Noticias
De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Colapinto en el GP de Brasil 2026: horarios del fin de semana y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Colapinto en el GP de Brasil 2026: horarios del fin de semana y dónde ver la Fórmula 1 en vivo

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Comentarios