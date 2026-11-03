Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

La jugada ocurrió cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en el mediocampo y Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo: lo golpeó con la rodilla en el pecho. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado en la cancha y lo trasladaron a terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió este martes. El árbitro expulsó al arquero y el partido fue suspendido.