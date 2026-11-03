Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Resumen para apurados
- El arquero Jesús Owono cerró sus redes este martes en España tras recibir hostigamiento por la muerte del delantero Jesús de Miguel luego de un choque fortuito en un partido.
- Al salir a despejar, Owono golpeó con la rodilla el pecho de De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió horas después en terapia intensiva tras ser reanimado.
- El trágico hecho enlutó al fútbol español y derivó en la suspensión de partidos oficiales, mientras Owono planea comunicarse en privado con la familia de De Miguel.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife de 30 años, también golpeó de lleno a Jesús Owono. El arquero de Andorra, que protagonizó el choque en el partido de la Segunda División española, quedó muy afectado por el desenlace y tomó una decisión: cerró su cuenta de Instagram por los mensajes que empezó a recibir en las redes sociales.
Según contó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el ecuatoguineano tiene la intención de comunicarse personalmente con la familia del delantero o con alguien cercano a él. Pero quiere esperar el momento adecuado. La idea del arquero es que ese primer acercamiento sea en privado, antes de hacer cualquier declaración pública.
Desde el entorno de Andorra aseguraron que Owono nunca tuvo intención de lastimar a su rival y definieron el episodio como una acción que salió “terriblemente mal”. La preocupación en el vestuario fue máxima desde el primer momento: mientras De Miguel estuvo internado en terapia intensiva, el arquero siguió su evolución a través del delegado y de los servicios médicos del club.
Insultos y presión
El arquero también tuvo que soportar una fuerte presión. Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López y le gritaron “asesino”. Después llegaron los mensajes en las redes sociales, que lo llevaron a cerrar su cuenta.
La jugada ocurrió cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en el mediocampo y Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo: lo golpeó con la rodilla en el pecho. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado en la cancha y lo trasladaron a terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió este martes. El árbitro expulsó al arquero y el partido fue suspendido.
La noticia generó una profunda conmoción en el fútbol español. Andorra, el club que preside Gerard Piqué, se mostró “con el corazón roto y devastado”, y en Tenerife se declararon “rotos de dolor”. Además, la Federación Española suspendió los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina previstos para este martes.