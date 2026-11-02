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Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea advierte que la actividad se quedó sin nafta. La industria textil acumula un derrumbe del 42,8% y la subocupación demandante supera el 11,5%.

MOTOSIERRA. La administración de Javier Milei continúa con su política de ajuste en el Estado.
MOTOSIERRA. La administración de Javier Milei continúa con su política de ajuste en el Estado.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe del Ieral reveló en Argentina que la actividad económica sigue en niveles previos a la gestión de Milei debido a la falta de reactivación tras el ajuste.
  • El plan de austeridad estatal provocó un desplome del 42,8% en la industria textil y elevó la subocupación demandante por encima del 11,5% a nivel nacional.
  • El estancamiento productivo plantea dudas sobre el ritmo de recuperación y el costo social que enfrentará el programa económico en los próximos meses.
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