Pasaron casi tres años de motosierra y ajuste brutal, pero la economía está casi en los mismo niveles que en el mes previo a la era Milei
Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea advierte que la actividad se quedó sin nafta. La industria textil acumula un derrumbe del 42,8% y la subocupación demandante supera el 11,5%.
Resumen para apurados
- Un informe del Ieral reveló en Argentina que la actividad económica sigue en niveles previos a la gestión de Milei debido a la falta de reactivación tras el ajuste.
- El plan de austeridad estatal provocó un desplome del 42,8% en la industria textil y elevó la subocupación demandante por encima del 11,5% a nivel nacional.
- El estancamiento productivo plantea dudas sobre el ritmo de recuperación y el costo social que enfrentará el programa económico en los próximos meses.
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