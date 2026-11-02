La actividad industrial argentina volvió a mostrar señales de debilidad, según la UIA

La producción de automóviles también mostró una mejora mensual de 1%. Sin embargo, el sector continúa entre los más afectados: acumula una caída de 17% en el año y se ubica 20% por debajo de los niveles de 2022. Además, el informe señala que la producción de autos alcanzó en septiembre su nivel más bajo para ese mes en los últimos seis años.