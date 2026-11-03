Seguridad

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

El fiscal Fernández citará a declarar a todos los involucrados en el incidente registrado en pleno microcentro

EL LUGAR DE LA PELEA. Las dos partes se enfrentaron en el interior del edificio y después en plena peatonal Muñecas.
EL LUGAR DE LA PELEA. Las dos partes se enfrentaron en el interior del edificio y después en plena peatonal Muñecas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

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