Seguridad La pelea por el ascensor generó una batalla judicial El fiscal Fernández citará a declarar a todos los involucrados en el incidente registrado en pleno microcentro Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL LUGAR DE LA PELEA. Las dos partes se enfrentaron en el interior del edificio y después en plena peatonal Muñecas. Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadMinisterio Público Fiscal Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga Lo más popular San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción La respuesta al llamado de la cultura Cartas de lectores: el regreso de la democracia Cartas de lectores: regular el acceso Cartas de lectores: un mismo lugar, 92 años después: de Pacelli a León XIV Ranking notas premium A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa? El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles