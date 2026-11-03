Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Franco Chaín, estudiante y consejero superior por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, describió cómo el conflicto también repercute en la vida académica de los alumnos de esa unidad. “El desfinanciamiento nos pega por todos lados. Los días de paro se suspenden clases, trabajos prácticos, trámites y mesas de examen. Muchos docentes renuncian y sus cargos quedan sin cubrir porque los sueldos no alcanzan”, explicó. También advirtió sobre la falta de insumos en los laboratorios y el cierre de proyectos de investigación.