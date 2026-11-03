Política

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Hoy finaliza el paro docente de siete días en la UNT, que ya acumula 53 jornadas de huelga durante 2026.

EN ALERTA. Los universitarios mantienen sus reclamos al Gobierno.
EN ALERTA. Los universitarios mantienen sus reclamos al Gobierno.
Por Matias Argañaraz Hace 4 Hs

El conflicto salarial y presupuestario de las universidades públicas atraviesa una nueva semana de tensión en Tucumán. Hoy finaliza el paro de siete días convocado por la Conadu Histórica, al que adhirió la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, estudiantes de distintas facultades mantienen asambleas para debatir posibles medidas de protesta, entre ellas la toma de las unidades académicas, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional

El conflicto se profundizó durante 2024 y se extendió a lo largo de este año, en medio de los reclamos por la recomposición de los salarios, la actualización de las becas y mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudios. Con el paro de siete días que finaliza hoy, el acumulado llegó a 53 días sin actividad académica normal en las facultades y escuelas de la UNT.

Aumentos insuficientes

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la recomposición de los salarios. En junio, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron en un acuerdo que contempló un aumento acumulado del 24,33%. Sin embargo, Conadu Histórica rechazó el entendimiento y ratificó las medidas de fuerza.

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Según el planteo gremial, la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba una recomposición salarial cercana al 55% desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de paritarias trimestrales para actualizar los haberes.

En materia de becas, el acuerdo contempló un incremento del 50% para el programa Manuel Belgrano. No obstante, el gremio señaló que ese beneficio alcanza únicamente a estudiantes de determinadas carreras estratégicas, mientras que las becas Progresar permanecían congeladas en $35.000.

En paralelo, Adiunt reclama que se reabra la paritaria local, suspendida desde marzo. Los docentes esperan que el Rectorado de la UNT, a cargo de Sergio Mohamed, fije una nueva fecha de reunión y designe a sus representantes para retomar las negociaciones. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, advirtió que existen problemas que exceden la cuestión salarial nacional: deudas con docentes, demoras administrativas y dificultades vinculadas con el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

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La continuidad de las protestas se definirá esta semana, con una asamblea de docentes y el próximo congreso de Conadu Histórica, previsto para el viernes. Rodríguez plantea avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si no aparecen respuestas concretas, aunque la modalidad de las próximas medidas deberá resolverse en esos ámbitos.

Estudiantes en alerta

En las facultades se realizan asambleas estudiantiles y algunos sectores, como en Artes y Filosofía y Letras, analizan la posibilidad de tomar las unidades académicas. Consideran que el desfinanciamiento no afecta únicamente a los trabajadores, sino también las condiciones de cursado, las becas y las posibilidades de completar las carreras.

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Franco Chaín, estudiante y consejero superior por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, describió cómo el conflicto también repercute en la vida académica de los alumnos de esa unidad. “El desfinanciamiento nos pega por todos lados. Los días de paro se suspenden clases, trabajos prácticos, trámites y mesas de examen. Muchos docentes renuncian y sus cargos quedan sin cubrir porque los sueldos no alcanzan”, explicó. También advirtió sobre la falta de insumos en los laboratorios y el cierre de proyectos de investigación.

El calendario académico agrega preocupación. La UNT tiene previsto finalizar el cursado a mediados de noviembre y luego comenzará el período de exámenes. Si se profundizan las medidas de fuerza, podrían verse afectadas las mesas de parciales y finales del segundo cuatrimestre. La situación también amenaza con demorar el egreso de quienes están próximos a recibirse, ya que la suspensión de una mesa puede impedir rendir materias correlativas y extender los tiempos de la carrera.

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