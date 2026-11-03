Seguridad Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar Fernando Rogel Chaler está imputado en la causa por la venta de terrenos de la Reserva Natural La Angostura, en el emprendimiento conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL PRÓRROGA. Las tierras del “Loteo Gaucho Castro” seguirán bajo la custodia de la Provincia cuatro meses más. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tafí del ValleDique La AngosturaEl MollarGilda Pedicone Tamaño texto Comentarios Lo más popular San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción La respuesta al llamado de la cultura Cartas de lectores: el regreso de la democracia Cartas de lectores: regular el acceso Cartas de lectores: un mismo lugar, 92 años después: de Pacelli a León XIV Ranking notas premium A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa? El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles