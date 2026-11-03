Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

La fatídica jugada

El trágico episodio ocurrió en los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel intentaba controlar un balón en el centro del campo cuando el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió con todo a despejar la pelota y lo arrolló en una jugada que conmocionó a los presentes y dejó un silencio absoluto en las tribunas.