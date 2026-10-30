Luis Caputo dijo que se mantendrá el rumbo económico

La Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario (Santa Fe) ha dejado al Gobierno nacional con la certeza de que habrá más dólares el año que viene. En el caso de la industria, se planteó la necesidad de generar nuevas oportunidades para un desarrollo económico armónico. Mientras que para las provincias no mineras como Tucumán se abrió una ventana a ser parte de esa ola de inversiones mineras.
Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno tiene como meta devolver al sector privado unos U$S 500.000 millones para 2031 mediante la baja de impuestos. Además, afirmó que los proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generarán 250.000 puestos de trabajo. La ronda de negocios reunió a representantes de 43 iniciativas estratégicas de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 PyME y proveedores de todo el país. Caputo destacó que el objetivo de la jornada fue vincular a los proveedores locales con los proyectos de inversión. “Tenemos más de 2.500 PyME exportadoras inscriptas, 2.100 reuniones organizadas y 50 rondas. Es un evento totalmente federal, con la participación de empresas de casi todas las provincias, incluida Buenos Aires que no adhirió al RIGI. Tenemos que seguir por este camino y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado”, indicó. El ministro consideró que existe un mayor convencimiento, tanto entre la población como entre los dirigentes, acerca de la necesidad de mantener el rumbo económico. “No podemos movernos de este camino ni un centímetro. Todavía tenemos una trayectoria negativa y un historial muy desfavorable, que hace que ante el primer tropiezo el mundo empiece a preguntarse si la Argentina no volvió a ser un país de segunda categoría. No tenemos margen para tomar atajos”.
En tanto, el titular de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que el desafío argentino no es solo atraer capitales, sino también lograr que esas inversiones generen oportunidades para la industria nacional. Para eso, cree que es fundamental mejorar las condiciones de los proveedores locales y promover una mayor articulación entre las grandes compañías, las pequeñas y medianas empresas y el Estado.
Rapallini consideró que la Argentina atraviesa un momento clave para impulsar su desarrollo a partir de la minería y la energía, pero advirtió que la competitividad de esos sectores depende también del desempeño de las empresas que integran sus cadenas de valor.
Un documento
El Gobierno de Tucumán busca ampliar las oportunidades comerciales para las empresas locales vinculadas con los grandes proyectos de inversión minera. En ese marco, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, representó en la cumbre al gobernador Osvaldo Jaldo.
Durante el encuentro, del que participaron empresarios tucumanos y autoridades nacionales, Abad firmó el acta compromiso de la Mesa Federal Minera, un acuerdo que apunta a fortalecer la participación de los proveedores argentinos en los proyectos productivos y de infraestructura.
El documento establece, en su artículo cuarto, una serie de compromisos para que las provincias identifiquen oportunidades de negocios y pongan sus capacidades industriales y de servicios a disposición de las compañías inversoras. La iniciativa contempla también a las jurisdicciones que no cuentan con proyectos mineros en operación, como una vía para que sus empresas puedan incorporarse a las cadenas de abastecimiento del sector.
El acta fue rubricada por representantes del Estado nacional y de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.