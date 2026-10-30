Luis Caputo dijo que se mantendrá el rumbo económico

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno tiene como meta devolver al sector privado unos U$S 500.000 millones para 2031 mediante la baja de impuestos. Además, afirmó que los proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generarán 250.000 puestos de trabajo. La ronda de negocios reunió a representantes de 43 iniciativas estratégicas de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 PyME y proveedores de todo el país. Caputo destacó que el objetivo de la jornada fue vincular a los proveedores locales con los proyectos de inversión. “Tenemos más de 2.500 PyME exportadoras inscriptas, 2.100 reuniones organizadas y 50 rondas. Es un evento totalmente federal, con la participación de empresas de casi todas las provincias, incluida Buenos Aires que no adhirió al RIGI. Tenemos que seguir por este camino y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado”, indicó. El ministro consideró que existe un mayor convencimiento, tanto entre la población como entre los dirigentes, acerca de la necesidad de mantener el rumbo económico. “No podemos movernos de este camino ni un centímetro. Todavía tenemos una trayectoria negativa y un historial muy desfavorable, que hace que ante el primer tropiezo el mundo empiece a preguntarse si la Argentina no volvió a ser un país de segunda categoría. No tenemos margen para tomar atajos”.