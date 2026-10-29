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Dimes y diretes del escape de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

No hubo impedimento legal para el ingreso a la Argentina.

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva
Por Redacción Mundo Hace 5 Hs

Comunicado de Migraciones.- “La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22.50 del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. A las 23.30, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

La cautela de Lula.- El reelecto presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, guarda silencio sobre una eventual participación argentina en el plan de fuga de Flávio Bolsonaro. Prefiere, de momento, no agravar la ya tensa relación con el gobierno de Javier Milei. En ese sentido Itamaraty, la Cancillería brasileña, se maneja con cautela.

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En el Congreso.-  Bloques opositores en el Congreso anunciaron que están preparando interpelaciones a los ministros Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, para conocer cómo se brindó una asistencia operativa con organismos como Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otras.

Pedido de informes en Misiones.- El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó ayer informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó al país Flávio Bolsonaro y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo. La medida se adoptó luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, en la que cuestionó los controles fronterizos y pidió esclarecer las circunstancias del paso del dirigente y su familia por el territorio argentino.

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El avión costó U$S 140.000 y lo pagó un broker de EEUU.- Según publicó Perfil, el avión privado en el que Flávio Bolsonaro salió de la Argentina en la madrugada del miércoles costó unos 140.000 dólares. “No lo pagó el senador brasileño ni nadie de su entorno de forma directa, sino un broker de Estados Unidos que contrató el servicio a Baires Fly, la operadora argentina dueña del Gulfstream G400, con identificación LV-JQW. El traslado se pactó el lunes, el mismo día en que Flávio les aseguraba a sus aliados del Partido Liberal (PL) que se quedaría en Brasil para encabezar la oposición a Lula da Silva”, se publicó.

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