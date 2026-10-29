Dimes y diretes del escape de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El avión costó U$S 140.000 y lo pagó un broker de EEUU.- Según publicó Perfil, el avión privado en el que Flávio Bolsonaro salió de la Argentina en la madrugada del miércoles costó unos 140.000 dólares. “No lo pagó el senador brasileño ni nadie de su entorno de forma directa, sino un broker de Estados Unidos que contrató el servicio a Baires Fly, la operadora argentina dueña del Gulfstream G400, con identificación LV-JQW. El traslado se pactó el lunes, el mismo día en que Flávio les aseguraba a sus aliados del Partido Liberal (PL) que se quedaría en Brasil para encabezar la oposición a Lula da Silva”, se publicó.