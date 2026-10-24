Brasil: Lula y Bolsonaro, en otro áspero debate se cruzaron acusaciones por el modelo económico de Milei

El cara a cara era considerado una de las últimas oportunidades para modificar las preferencias de los indecisos antes de una segunda vuelta que se perfila como una de las más reñidas de la historia brasileña. Con un formato más ordenado que el del debate anterior, organizado por la cadena Band, el encuentro tuvo bloques más ajustados a las consignas y restricciones para los movimientos de los candidatos en el escenario.