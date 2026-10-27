Polémica judicial

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Tras la inasistencia de los vocales a una reunión de acuerdo y un choque de sentencias contradictorias en la Cámara Civil, Benjamín Moisá zanjó el conflicto de competencia y ordenó al juez Tejerizo tramitar el amparo contra la Asociación de Magistrados.

La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El camarista Benjamín Moisá asumió la presidencia de la Cámara Civil en Tucumán, anuló fallos de sus pares y denunció a la titular de la OGA por el amparo contra la AMT.
  • La medida surgió tras la inasistencia de vocales a un acuerdo y el choque de sentencias contradictorias, obligando al juez Tejerizo a tramitar la causa contra la asociación.
  • La intervención profundiza la crisis institucional en el Poder Judicial tucumano y eleva la tensión ante la Corte Suprema por el control y transparencia en la entidad.
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