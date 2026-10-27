Condenaron a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva por tenencia de drogas
La jueza federal Liliana Snopek homologó el acuerdo de juicio abreviado tras una audiencia que debió realizarse por videollamada desde el penal de Benjamín Paz. El acusado admitió que tenía 34 gramos de cocaína y deberá donar dos millones de pesos al Hospital de Niños.
Resumen para apurados
- La jueza Liliana Snopek condenó en Tucumán a Javier "Chuky" Casanova a tres años de prisión efectiva tras admitir la tenencia de 34 gramos de cocaína.
- La sentencia se definió en un juicio abreviado realizado por videollamada desde el penal de Benjamín Paz, luego de que el Servicio Penitenciario no trasladara al acusado.
- Como parte de la condena homologada, Casanova deberá donar dos millones de pesos al Hospital de Niños, cerrando la causa judicial bajo la modalidad de acuerdo abreviado.
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