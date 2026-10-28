El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista modificó la relación de fuerzas en el Senado y abrió una nueva disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA). Con su incorporación, la bancada que conduce José Mayans alcanzó los 22 integrantes y quedó como primera minoría de la Cámara alta, una posición clave para la próxima renovación de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.
Rejal había abandonado Unión por la Patria en marzo de 2025, en medio de diferencias con la conducción de Cristina Fernández. Hasta esta semana conformó, junto con el puntano Fernando Salino, el bloque Justicia Social Federal, por fuera del Justicialista pero dentro del interbloque Popular. Hasta hace pocos días, el Justicialismo y La Libertad Avanza se encontraban en una situación de empate, con 21 integrantes cada uno.
El bloque que conduce Mayans conservará ahora una ventaja de un legislador y buscará hacer valer su condición de primera minoría para la discusión sobre el reparto de las cuatro bancas que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo clave dentro del Poder Judicial porque tiene a su cargo la selección de los candidatos a jueces federales y nacionales, administra los recursos de la Justicia y participa en los procesos disciplinarios contra magistrados.