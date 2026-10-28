El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

El bloque que conduce Mayans conservará ahora una ventaja de un legislador y buscará hacer valer su condición de primera minoría para la discusión sobre el reparto de las cuatro bancas que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo clave dentro del Poder Judicial porque tiene a su cargo la selección de los candidatos a jueces federales y nacionales, administra los recursos de la Justicia y participa en los procesos disciplinarios contra magistrados.