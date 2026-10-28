“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido

Antes de celebrar el primer puesto, los integrantes de Tres Estrellas quisieron agradecerle a Karina Gómez, la docente que los alentó cuando todavía no se imaginaban hasta dónde podían llegar. El equipo está formado por Sofía Sánchez, directora general; Candela Ramos, a cargo de Finanzas; Matías Serrano, de Marketing; Nelson Lizondo, de Recursos Humanos; Rafael Arroyo, de Producción, y Axel Paz, de Ventas. “Nosotros no nos veíamos ni ahí”, contó una de las estudiantes sobre los comienzos del emprendimiento. Ahora estaban en el escenario del Teatro Mercedes Sosa, con un shampoo sólido y el concurso pitch de Elevate Tucumán ganado.