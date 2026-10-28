“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido
Con su proyecto Tres Estrellas, estudiantes de la Escuela de Comercio Alejandro Heredia, de Tafí Viejo, ganaron el concurso pitch y contaron qué hubo detrás del triunfo. Otros tres emprendimientos también fueron premiados.
Antes de celebrar el primer puesto, los integrantes de Tres Estrellas quisieron agradecerle a Karina Gómez, la docente que los alentó cuando todavía no se imaginaban hasta dónde podían llegar. El equipo está formado por Sofía Sánchez, directora general; Candela Ramos, a cargo de Finanzas; Matías Serrano, de Marketing; Nelson Lizondo, de Recursos Humanos; Rafael Arroyo, de Producción, y Axel Paz, de Ventas. “Nosotros no nos veíamos ni ahí”, contó una de las estudiantes sobre los comienzos del emprendimiento. Ahora estaban en el escenario del Teatro Mercedes Sosa, con un shampoo sólido y el concurso pitch de Elevate Tucumán ganado.
“No lo podemos creer. Es como que no lo imaginábamos. O sea, sí, pero no”, alcanzaron a explicar. A la pregunta de qué iban a hacer después, la respuesta salió mucho más clara: “Llorar, festejar y después seguir adelante”.
El equipo de la Escuela de Comercio Alejandro Heredia, de Tafí Viejo, obtuvo el primer puesto de una competencia que recibió 27 propuestas. El desafío consistía en comunicar el emprendimiento a través de un pitch, una presentación breve para contar qué ofrecen y despertar el interés de quienes escuchan.
Los últimos minutos de votación se vivieron entre ansiedad y celulares que escaneaban el código QR para apoyar a los finalistas. Después de un minuto de votación llegaron los anuncios: Tres Estrellas quedó primero; Esencia de Limón, segundo; Creando Sabores, tercero, y Esencias Regionales, cuarto.
Los ganadores subieron con su producto en la mano y también llevaron un presente para su profesora y palabras de agradecimiento para las mentoras que los acompañaron durante el proceso. Había bastante para celebrar, pero también para reconocer.
Un equipo con nombre de campeón
Después de la premiación, Sofía y Candela hablaron con LA GACETA sobre todo lo que hubo detrás del shampoo. “Al principio no sabíamos que emprender iba a conllevar tantas cosas”, reconoció Sofía. Tuvieron que aprender a escucharse, organizarse y tomar decisiones entre compañeros. “Tres Estrellas se compone por eso, porque somos un equipo”, explicó.
El nombre tiene una referencia que cualquier hincha argentino reconoce: las tres Copas del Mundo que ganó la Selección. Surgió mientras debatían con su conjunto de egresados celeste y blanco, cuando un compañero propuso llamarse Tres Estrellas. La idea quedó enseguida. “Y dijimos: ‘Listo, nos lanzamos así’”, recordaron.
Para elegir el producto, en cambio, pensaron en cuestiones bien cotidianas. Querían algo práctico, fácil de transportar y que consideraban más amigable con el ambiente. Así se inclinaron por el shampoo sólido, con la intención de reducir el uso de plástico y agua asociado al formato tradicional.
En ese recorrido también hubo números. Como contó LA GACETA en una nota previa, la mentora Ana Ledesma Padilla los acompañó a investigar el mercado en Tafí Viejo, calcular costos y fijar precios. El trabajo incluyó aprender a registrar el dinero y valorar el tiempo dedicado al emprendimiento.
Pero sostener el proyecto exigió algo más que hacer cuentas. Las estudiantes hablaron de lo difícil que resulta continuar después de “tu primera, segunda o tercera caída” y de la importancia de apoyarse entre todos. Al preguntarles si esperaban ganar, Candela respondió: “No pensábamos que íbamos a ganar, pero siempre con fe y se pudo. Estamos muy contentos, no podemos creerlo y nos llena de alegría”.
El premio y lo que viene
En el escenario, ese agradecimiento tuvo una destinataria especial. El grupo llamó a Karina Gómez para entregarle el obsequio que había preparado. Una estudiante explicó que su profesora les daba el empujón que necesitaban: “Vamos, chicos, para adelante”. La docente, por su parte, destacó el trabajo conjunto entre las escuelas públicas y el sector privado. Su escuela había llegado a la final con dos emprendimientos: Tres Estrellas y Esencia de Limón.
Los otros premiados también llevaron al teatro el trabajo de sus aulas. Creando Sabores, de la Escuela Media de Arcadia, obtuvo el tercer puesto con pizzetas caseras. Su mentor, Nicolás Barbieri, agradeció a los chicos y expresó que esperaba haberlos incentivado a emprender. Esencias Regionales, de la Escuela de Comercio de Ciudad Alberdi, quedó cuarto con mermeladas de frutas de la zona, escabeches y dulce de leche.
Para Tres Estrellas, el próximo paso todavía está por organizarse. Las estudiantes quieren continuar con quienes tengan ganas de seguir y mejorar el producto. “No sabemos si lo vamos a poder llevar a cabo, pero está planteado”, aclararon. Quienes quieran conocer el emprendimiento pueden buscarlo en Instagram como Somos Tres Estrellas.
Una de sus mentoras les dejó una frase durante la premiación: “Esto recién empieza”. Ellas ya habían dicho cómo querían encarar ese comienzo: primero llorar, festejar y, después, seguir adelante.