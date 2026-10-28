La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

Movilidad social

También puso el foco en la pérdida de la expectativa de movilidad social. “Hay falta de horizontes, falta de perspectiva para nuestros jóvenes”, advirtió. En ese contexto, Colombo criticó la parálisis del proyecto contra la ludopatía virtual. “Tenemos hace un año y medio parada en el Senado la ley ¿Qué pasa con nuestros senadores? ¿No les interesan los chicos que se nos caen por el juego? ¿No les parece importante cuidar a esa parte de la sociedad? Tiene que ver con la desidia, con el desinterés o alguna complicidad. Son intereses muy grandes”, planteó.