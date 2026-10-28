Política

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

Duras críticas al Senado.

Marcelo Colombo
Marcelo Colombo
Por Redacción Política 28 Octubre 2026

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación social, la falta de perspectivas para los jóvenes y la fragmentación en la antesala de la visita del Papa. En la entrevista en LA GACETA Play, cuestionó duramente al Senado por la demora en el tratamiento de la ley contra la ludopatía infantojuvenil.

Sostuvo que León XIV llegará a un país donde existen “situaciones de pobreza” y de “dolor” y consideró que muchos sectores buscarán en el pontífice un mensaje de esperanza. Añadió que “desde hace bastante hay una caída del nivel de vida de los argentinos”. 

Movilidad social

También puso el foco en la pérdida de la expectativa de movilidad social. “Hay falta de horizontes, falta de perspectiva para nuestros jóvenes”, advirtió. En ese contexto, Colombo criticó la parálisis del proyecto contra la ludopatía virtual. “Tenemos hace un año y medio parada en el Senado la ley ¿Qué pasa con nuestros senadores? ¿No les interesan los chicos que se nos caen por el juego? ¿No les parece importante cuidar a esa parte de la sociedad? Tiene que ver con la desidia, con el desinterés o alguna complicidad. Son intereses muy grandes”, planteó. 

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“Esa es la Argentina que también va a encontrar el Papa: la que está esperando que se jueguen sus senadores para sancionar las leyes necesarias”, consideró el referente de los obispos.

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