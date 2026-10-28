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Qué dijo Donald Trump tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El mandatario republicano fue consultado sobre la situación del hijo del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y fue contundente.

DONALD TRUMP. El mandatario estadounidense habló sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami. Foto de archivo.
DONALD TRUMP. El mandatario estadounidense habló sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami. Foto de archivo.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump evitó este miércoles en EE.UU. respaldar a Flávio Bolsonaro tras proclamarse presidente electo de Brasil al llegar a Miami, buscando no intervenir en ese país.
  • El senador arribó a Miami afirmando que no huyó de Brasil, mientras Trump autorizó su ingreso al país pero aclaró que aún no mantuvo conversaciones directas con él.
  • La postura prudente de Trump busca evitar una crisis diplomática formal con el gobierno de Lula da Silva, pese a mantener afinidad y reclamos con la familia Bolsonaro.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este miércoles respaldar públicamente a Flávio Bolsonaro luego de que el senador brasileño se proclamara “presidente electo de Brasil” tras llegar a Miami. 

“No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, respondió Trump ante las preguntas de la prensa.

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Trump cuestionó el trato que recibió la familia Bolsonaro

Pese a evitar una postura directa sobre la proclama del senador, el presidente estadounidense defendió el trato que recibió la familia Bolsonaro y consideró que fue víctima de una situación injusta.

Cuando le preguntaron por qué su gobierno había permitido el ingreso de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, Trump explicó que no había tomado partido durante la elección brasileña, aunque sostuvo que interviene verbalmente cuando considera que ocurre algo inapropiado.

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“Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, afirmó.

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Por último, el mandatario estadounidense también aclaró que no había mantenido conversaciones con el senador brasileño desde su llegada al país.

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