Qué dijo Donald Trump tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Resumen para apurados
- Donald Trump evitó este miércoles en EE.UU. respaldar a Flávio Bolsonaro tras proclamarse presidente electo de Brasil al llegar a Miami, buscando no intervenir en ese país.
- El senador arribó a Miami afirmando que no huyó de Brasil, mientras Trump autorizó su ingreso al país pero aclaró que aún no mantuvo conversaciones directas con él.
- La postura prudente de Trump busca evitar una crisis diplomática formal con el gobierno de Lula da Silva, pese a mantener afinidad y reclamos con la familia Bolsonaro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este miércoles respaldar públicamente a Flávio Bolsonaro luego de que el senador brasileño se proclamara “presidente electo de Brasil” tras llegar a Miami.
“No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos; pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, respondió Trump ante las preguntas de la prensa.
Trump cuestionó el trato que recibió la familia Bolsonaro
Pese a evitar una postura directa sobre la proclama del senador, el presidente estadounidense defendió el trato que recibió la familia Bolsonaro y consideró que fue víctima de una situación injusta.
Cuando le preguntaron por qué su gobierno había permitido el ingreso de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, Trump explicó que no había tomado partido durante la elección brasileña, aunque sostuvo que interviene verbalmente cuando considera que ocurre algo inapropiado.
“Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección; pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, afirmó.
Por último, el mandatario estadounidense también aclaró que no había mantenido conversaciones con el senador brasileño desde su llegada al país.