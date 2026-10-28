Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump
El senador brasileño llegó a Miami junto a su familia después de salir de Brasil y pasar por Argentina y Ecuador. En un comunicado, denunció una persecución política contra el bolsonarismo y cuestionó al gobierno de Lula da Silva.
Resumen para apurados
- Flavio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami tras huir de Brasil por restricciones judiciales, autoproclamándose presidente legítimo y agradeciendo a Milei y Trump.
- El excandidato viajó vía Argentina y Ecuador en un vuelo privado pese a tener sus pasaportes cancelados e impedimento de salida tras perder las elecciones ante Lula da Silva.
- El asilo fáctico avalado por Trump y Milei profundizará las tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia, abriendo un frente de conflicto internacional para Lula.
El senador brasileño Flavio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos, después de abandonar Brasil en medio de una controversia judicial. Tras aterrizar en Florida, difundió un comunicado en el que se presentó como el verdadero presidente electo de Brasil, denunció una supuesta persecución política y agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y a su par estadounidense, Donald Trump, por su respaldo.
El excandidato presidencial, que había perdido el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, arribó acompañado por su esposa y sus dos hijas. Su traslado incluyó un paso por Argentina y una escala en Ecuador, en un operativo que mantuvo en vilo a la prensa internacional. Sobre Bolsonaro pesaba una prohibición judicial de salir de Brasil y una orden de cancelación de sus pasaportes.
Qué dijo Flavio Bolsonaro tras llegar a Estados Unidos
En su comunicado, Flavio Bolsonaro afirmó que no tenía intención de abandonar su país, aunque aseguró que anticipaba cómo terminaría la situación. También calificó el proceso en su contra como una «caza de brujas motivada políticamente» y acusó al gobierno brasileño de impulsar una persecución contra sus adversarios.
«Al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, como el verdadero presidente electo de Brasil», expresó el senador al definir a quiénes dirigía su mensaje.
En el texto, sostuvo que la persecución contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y contra otros ciudadanos brasileños tiene como objetivo silenciar a quienes cuestionan al actual gobierno. Además, apuntó contra el Supremo Tribunal Federal (STF), al que acusó de actuar en favor del Partido de los Trabajadores (PT).
El senador también dedicó un agradecimiento especial a Milei y Trump. «Quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su valentía, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como a Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme», escribió. Sobre el mandatario estadounidense, destacó su defensa de la libertad de expresión.
Cómo fue la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil
La llegada de Flavio Bolsonaro a Miami se produjo después de un recorrido que comenzó en Brasil y continuó por territorio argentino. Según la información publicada por LA NACION, el senador cruzó la frontera hacia Puerto Iguazú, Misiones, el martes por la noche.
El avión privado que transportaba a la familia despegó de esa ciudad argentina a las 0.21 del miércoles y aterrizó en Guayaquil, Ecuador, a las 3.46, hora local. Después de una escala para cargar combustible, continuó el viaje hacia Miami, donde llegó durante la mañana.
El senador descendió del avión cerca de las 9.30, hora local, en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Florida. El traslado se realizó en un avión Gulfstream G400 operado por la empresa Baires Fly S.A.
La salida de Brasil generó interrogantes sobre cómo el legislador logró trasladarse hasta la frontera y abandonar el país pese a las restricciones judiciales. También surgieron dudas sobre la documentación utilizada durante el recorrido.
Según medios brasileños, Bolsonaro habría ingresado a Estados Unidos con un pasaporte diplomático brasileño que había sido cancelado el día anterior por la Policía Federal, por orden del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal.
Otros informes periodísticos señalaron que el senador y su familia recibieron una autorización de permanencia temporal por motivos humanitarios. Las circunstancias de su ingreso todavía generaban interrogantes.
Donald Trump respaldó la llegada del senador brasileño
La llegada de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos se produjo después de que el Departamento de Estado comunicara que él y su familia recibirían visas para ingresar al país.
Trump también se había pronunciado sobre el caso durante la madrugada del miércoles. Consultado sobre la posibilidad de recibir al senador, afirmó que aprobaría su ingreso y sostuvo que le parecía una persona decente.
El respaldo estadounidense podría profundizar las tensiones entre Washington y el gobierno de Lula da Silva. Las relaciones entre ambos países atraviesan un período de fricción por las críticas brasileñas a la presunta injerencia estadounidense en la campaña electoral y por los aranceles que la administración republicana impuso a productos de Brasil.
La llegada del senador también provocó cuestionamientos de dirigentes demócratas, que criticaron la decisión de recibirlo en Estados Unidos mientras otros solicitantes de protección internacional enfrentan restricciones.
Desde el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cuestionaron el trato otorgado a Bolsonaro y señalaron una contradicción entre esa decisión y las políticas migratorias de Trump.
Qué pasará con Flavio Bolsonaro tras su llegada a Miami
La llegada a Florida refuerza la presencia de integrantes de la familia Bolsonaro en Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, vive en Texas desde principios de 2025, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, permaneció en Florida durante tres meses después de dejar la presidencia brasileña, a fines de 2022.
El expresidente cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia.
De acuerdo con Paulo Figueiredo, un aliado cercano de la familia que reside en Estados Unidos, Flavio Bolsonaro prevé ofrecer una conferencia de prensa este jueves en Miami. Se espera que durante esa presentación brinde detalles sobre su salida de Brasil y sus próximos pasos en territorio estadounidense.
Mientras tanto, su llegada abre un nuevo frente político para Lula da Silva, que acaba de obtener la reelección, y suma un capítulo de tensión a la relación entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos.