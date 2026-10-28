Flavio Bolsonaro llegó a Estados Unidos, se presentó como “el verdadero presidente” de Brasil y agradeció a Milei y a Trump

El excandidato presidencial, que había perdido el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, arribó acompañado por su esposa y sus dos hijas. Su traslado incluyó un paso por Argentina y una escala en Ecuador, en un operativo que mantuvo en vilo a la prensa internacional. Sobre Bolsonaro pesaba una prohibición judicial de salir de Brasil y una orden de cancelación de sus pasaportes.