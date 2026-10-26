Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

“No fui yo quien ganó estas elecciones. Lo que ganó fue la honradez, el nacionalismo, la democracia y el futuro que ustedes quieren para sus hijos”, afirmó Luiz Inácio Lula da Silva ante sus seguidores, después de imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Con esa definición, el presidente buscó darle un sentido político a una victoria que revirtió el resultado de la primera vuelta y volvió a poner en primer plano la profunda división del país más poblado de América Latina.