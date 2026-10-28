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El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

Hasta el momento, alrededor de 200 personas se inscribieron para participar.

El encuentro se desarrollará en el salón principal de la FET, en San Martín 427.
El encuentro se desarrollará en el salón principal de la FET, en San Martín 427.
Por Redacción Economía 28 Octubre 2026

La Federación Económica de Tucumán (FET) será escenario hoy desde las 16 del taller “Profesionalizá tu trabajo en la era digital”, una propuesta destinada a emprendedores, trabajadores independientes, profesionales y al público en general que busca acercar herramientas tecnológicas al mundo laboral. 

Bajo la consigna “Emprender: superar el miedo a digitalizarse”, la actividad es organizada por la FET junto con los creadores de la aplicación Te Resuelvo, en el marco de las iniciativas impulsadas por la entidad empresaria y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para acompañar a la comunidad emprendedora. El encuentro se desarrollará en el salón principal de la Federación (San Martín 427), con entrada libre y gratuita. Hasta el momento, alrededor de 200 personas se inscribieron para participar.

Una app

Uno de los ejes del encuentro será la presentación de Te Resuelvo, una aplicación desarrollada para vincular a personas que brindan servicios con usuarios que necesitan contratarlos. 

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Los responsables del desarrollo de la app -Rodrigo Ruiz, Maximiliano Quinteros y Bruno Boscarino- participarán como disertantes para explicar el proyecto y aportar su perspectiva sobre las posibilidades que abre la digitalización para quienes buscan desarrollar o consolidar una actividad independiente. Otros de los speakers invitados son Matías Contreras (creador de contenido), Duilio Ramírez (arquitecto y creador digital) y Vero Medjugorac (responsable del canal de WhatsApp Trabajo Tucumán).

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