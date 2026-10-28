El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

La Federación Económica de Tucumán (FET) será escenario hoy desde las 16 del taller “Profesionalizá tu trabajo en la era digital”, una propuesta destinada a emprendedores, trabajadores independientes, profesionales y al público en general que busca acercar herramientas tecnológicas al mundo laboral.
Bajo la consigna “Emprender: superar el miedo a digitalizarse”, la actividad es organizada por la FET junto con los creadores de la aplicación Te Resuelvo, en el marco de las iniciativas impulsadas por la entidad empresaria y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para acompañar a la comunidad emprendedora. El encuentro se desarrollará en el salón principal de la Federación (San Martín 427), con entrada libre y gratuita. Hasta el momento, alrededor de 200 personas se inscribieron para participar.
Una app
Uno de los ejes del encuentro será la presentación de Te Resuelvo, una aplicación desarrollada para vincular a personas que brindan servicios con usuarios que necesitan contratarlos.
Los responsables del desarrollo de la app -Rodrigo Ruiz, Maximiliano Quinteros y Bruno Boscarino- participarán como disertantes para explicar el proyecto y aportar su perspectiva sobre las posibilidades que abre la digitalización para quienes buscan desarrollar o consolidar una actividad independiente. Otros de los speakers invitados son Matías Contreras (creador de contenido), Duilio Ramírez (arquitecto y creador digital) y Vero Medjugorac (responsable del canal de WhatsApp Trabajo Tucumán).