El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

Bajo la consigna “Emprender: superar el miedo a digitalizarse”, la actividad es organizada por la FET junto con los creadores de la aplicación Te Resuelvo, en el marco de las iniciativas impulsadas por la entidad empresaria y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para acompañar a la comunidad emprendedora. El encuentro se desarrollará en el salón principal de la Federación (San Martín 427), con entrada libre y gratuita. Hasta el momento, alrededor de 200 personas se inscribieron para participar.