Desde Estados Unidos, Bolsonaro se autoproclamó “líder de Brasil”

La declaración de Flávio representa un giro respecto de su postura del martes, cuando había asegurado que desistiría de intentar anular los resultados y que no abandonaría Brasil. Según integrantes de la cúpula de su campaña, el lunes habían intentado convencerlo de retractarse de otra afirmación, realizada el domingo, en la que anticipaba que no aceptaría la derrota electoral. Su llegada a Estados Unidos también profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la oposición brasileña y agrega un nuevo elemento de tensión a la relación entre Brasil, la Argentina y el gobierno de Trump.