El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario
El acusado del femicidio aseguró que Díaz no tuvo participación en el hecho. Horas después, un juez eliminó la caución de $20 millones y autorizó que cumpliera la prisión preventiva en su casa. La decisión provocó el llanto del imputado, que podrá reencontrarse con sus hijos.
Resumen para apurados
- Jorge Díaz obtuvo prisión domiciliaria en Tucumán luego de que el acusado del femicidio de Érika, Felipe Sosa, declarara en el juicio que no participó del crimen.
- Imputado por presunto encubrimiento, Díaz fue beneficiado por el juez, quien le revocó una fianza de $20 millones tras el testimonio de Sosa que lo desvinculó del hecho.
- El giro procesal alivia la situación judicial de Díaz durante el debate oral, mientras el tribunal avanza hacia el veredicto definitivo por el femicidio de Érika.
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