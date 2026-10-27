Seguridad

El juicio por Érika: Sosa desvinculó a “Chicho” Díaz y horas después le concedieron el arresto domiciliario

El acusado del femicidio aseguró que Díaz no tuvo participación en el hecho. Horas después, un juez eliminó la caución de $20 millones y autorizó que cumpliera la prisión preventiva en su casa. La decisión provocó el llanto del imputado, que podrá reencontrarse con sus hijos.

EXPECTANTE. Jorge Chicho Díaz está siendo enjuiciado por encubrir el crimen de Érika.
EXPECTANTE. Jorge "Chicho" Díaz está siendo enjuiciado por encubrir el crimen de Érika.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jorge Díaz obtuvo prisión domiciliaria en Tucumán luego de que el acusado del femicidio de Érika, Felipe Sosa, declarara en el juicio que no participó del crimen.
  • Imputado por presunto encubrimiento, Díaz fue beneficiado por el juez, quien le revocó una fianza de $20 millones tras el testimonio de Sosa que lo desvinculó del hecho.
  • El giro procesal alivia la situación judicial de Díaz durante el debate oral, mientras el tribunal avanza hacia el veredicto definitivo por el femicidio de Érika.
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