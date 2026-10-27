Confirman que Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos: recibirá una visa del gobierno de Trump

La decisión judicial se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz, en un supuesto esquema relacionado con plataformas de apuestas deportivas en línea. Según informó el portal G1, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre Bolsonaro y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del letrado. El senador niega cualquier vínculo.