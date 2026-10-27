Confirman que Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos: recibirá una visa del gobierno de Trump

Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro llegó este martes a Estados Unidos junto a su familia, eludiendo una orden judicial en Brasil que le prohibía salir del país por una causa de lavado de dinero.
- La salida ocurrió tras su derrota electoral ante Lula da Silva. La Policía Federal de Brasil había cancelado sus pasaportes al no haberlos entregado en el plazo judicial fijado.
- El eventual asilo o visado bajo la administración Trump podría escalar la tensión diplomática entre Brasilia y Washington, profundizando la polarización política regional.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y ex candidato presidencial, habría llegado a Estados Unidos junto a su esposa, Fernanda, y sus dos hijas menores de edad, según informaron CNN Brasil y UOL. La primera cadena citó fuentes del gobierno estadounidense, mientras que el segundo medio indicó que la información fue confirmada por un aliado del legislador.
La salida de Bolsonaro se produjo pese a que el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes le había prohibido abandonar el territorio brasileño y ordenado entregar su pasaporte. La medida se enmarca en una investigación penal sobre su presunta participación en un esquema de blanqueo de capitales.
La partida se produjo tras la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula da Silva, de 80 años, quien obtuvo el 51,79% de los votos en la segunda vuelta. El resultado revirtió la ventaja que el candidato había conseguido en la primera ronda, celebrada a principios de octubre.
Un aliado de Trump afirmó que el senador llegó a salvo
El abogado mexicano Simón Levy, vinculado al movimiento Make America Great Again (MAGA), aseguró en una publicación en la red social X que Flávio Bolsonaro había llegado “a salvo” a Estados Unidos. El mensaje fue difundido cerca de las 15.20 de este martes.
Levy atribuyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la responsabilidad de la operación que habría permitido la salida del senador. En otra publicación, sostuvo que el gobierno de Trump autorizó la concesión de asilo político al brasileño.
Sin embargo, las afirmaciones sobre la autorización del asilo corresponden a lo publicado por Levy en sus redes sociales y no fueron confirmadas oficialmente en la información disponible.
La Justicia brasileña había ordenado cancelar sus pasaportes
La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Flávio Bolsonaro después de que el senador no los entregara dentro del plazo de 24 horas fijado por la Justicia, informó este martes una fuente policial a la agencia AFP. La misma fuente señaló que “no hay registro formal” de que el legislador haya abandonado el territorio brasileño.
La resolución ordenó cancelar todos los pasaportes emitidos a nombre del senador, incluido el diplomático, y entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad que pudiera tener. También le prohibió salir de Brasil y dispuso que la Policía Federal activara una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.
El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó en un video difundido en redes sociales que agentes federales lo habían abordado cuando salía de la residencia de su padre, en Brasilia. El senador negó haber considerado abandonar el país y sostuvo que entregaría sus documentos. Además, anticipó que buscaría impugnar la fórmula ganadora por presunto abuso de poder político y económico.
La decisión judicial se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz, en un supuesto esquema relacionado con plataformas de apuestas deportivas en línea. Según informó el portal G1, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre Bolsonaro y una cuenta bancaria perteneciente a una de las compañías del letrado. El senador niega cualquier vínculo.
Como parte de la misma resolución, Moraes también prohibió todo contacto entre Flávio Bolsonaro y Tomaz, tanto de manera directa como a través de terceros.