“No huí de Brasil”: las frases más fuertes de la carta que publicó Flávio Bolsonaro tras su llegada a EEUU
Tras llegar a Miami junto a su familia, el dirigente brasileño agradeció a Javier Milei y Donald Trump, denunció un supuesto fraude electoral y anunció que conducirá la oposición desde el exterior.
Flávio Bolsonaro publicó este miércoles una extensa carta tras llegar a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil. En el documento, el senador cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales, acusó a sectores del Poder Judicial de perseguirlo políticamente y se proclamó “el verdadero presidente electo de Brasil”.
El senador también agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y a su par estadounidense, Donald Trump, por el respaldo y la recepción en territorio norteamericano. Además, anticipó que continuará su actividad política desde Miami.
La carta incluyó fuertes acusaciones contra el sistema judicial brasileño y el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Bolsonaro expuso su interpretación de los comicios y sostuvo que su salida del país responde a la necesidad de proteger a su familia y continuar su lucha política.
Estas son algunas de las declaraciones más contundentes del documento.
Las frases de Flávio Bolsonaro contra Lula y la Justicia brasileña
En uno de los pasajes centrales de la carta, Bolsonaro desconoció el resultado electoral y se atribuyó la victoria en los comicios presidenciales.
- “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”.
- “La noche del domingo, vi con estupor cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos”.
- “Lo que hay es una ‘caza de brujas’ motivada políticamente”.
- “Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política”.
- “No he huido de Brasil; he salido por Brasil”.
- “No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece pasar de nuevo por esta vergüenza internacional”.
- “Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”.
- “Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños”.
- “Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará”.