El FMI advierte que la deuda global supera la capacidad fiscal de los gobiernos y reclama ajustes urgentes

La investigación concluye que, cuando el endeudamiento es elevado, las subas de las tasas de interés oficiales provocan un deterioro mayor de los déficits fiscales y de la deuda pública. Al mismo tiempo, las tasas de mercado se vuelven más sensibles a las perspectivas fiscales. Estados Unidos es uno de los ejemplos de esta dinámica: las tasas de interés de largo plazo se han vuelto más sensibles a la evolución proyectada de su deuda pública, consignó el diario "Ámbito".