Polémica judicial

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

Gonzalo Ortega denunció reticencia de la conducción para reincorporarlo, ratificó sus reclamos por los gastos millonarios de 2024 y expresó su apoyo a las demandas impulsadas por las magistradas Malvina Seguí y Ana María Iacono.

El juez Gonzalo Ortega dirigió una dura nota a la Asociación de Magistrados. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
El juez Gonzalo Ortega dirigió una dura nota a la Asociación de Magistrados. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el juez Gonzalo Ortega retiró hoy su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados tras denunciar trabas de la directiva y cuestionar gastos millonarios.
  • La decisión surge tras objeciones a balances de 2024 y en respaldo a reclamos de transparencia impulsados previamente por las magistradas Malvina Seguí y Ana María Iacono.
  • La dimisión profundiza la crisis institucional y las tensiones internas en el Poder Judicial tucumano por el manejo y la rendición de fondos de la entidad gremial.
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