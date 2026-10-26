"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
Gonzalo Ortega denunció reticencia de la conducción para reincorporarlo, ratificó sus reclamos por los gastos millonarios de 2024 y expresó su apoyo a las demandas impulsadas por las magistradas Malvina Seguí y Ana María Iacono.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el juez Gonzalo Ortega retiró hoy su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados tras denunciar trabas de la directiva y cuestionar gastos millonarios.
- La decisión surge tras objeciones a balances de 2024 y en respaldo a reclamos de transparencia impulsados previamente por las magistradas Malvina Seguí y Ana María Iacono.
- La dimisión profundiza la crisis institucional y las tensiones internas en el Poder Judicial tucumano por el manejo y la rendición de fondos de la entidad gremial.
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