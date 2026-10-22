Cuáles son las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina si sos mujer

Qué ocurre en el resto del mercado laboral

La comparación de GPTW muestra diferencias importantes respecto de las empresas que no integran el ranking. En el resto del mercado evaluado, menos de la mitad de las personas considera que el reconocimiento se distribuye de manera equitativa. Además, apenas cuatro de cada 10 confían en que los ascensos se deciden por mérito y tres de cada 10 sienten que su opinión cuenta en las decisiones que afectan su trabajo.