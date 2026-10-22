Cuáles son las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina si sos mujer

Resumen para apurados
- Great Place to Work difundió su ranking 2026 de las 10 mejores empresas para mujeres en Argentina por su clima laboral y desarrollo, encabezado por Arcos Dorados.
- El informe relevó a 31.400 empleados en 250 firmas y evaluó factores como liderazgo, compañerismo, equidad en los ascensos y equilibrio entre vida personal y laboral.
- Con brechas de hasta 35 puntos en equidad frente al resto del mercado, estas firmas marcan el estándar necesario para atraer y promover el talento femenino en el país.
Buscar trabajo no consiste solamente en encontrar una vacante y enviar el currículum. También importa el ambiente laboral, las posibilidades de crecimiento profesional, el reconocimiento al esfuerzo y las condiciones para equilibrar la vida personal con las responsabilidades laborales. Sin embargo, conocer esos aspectos antes de ingresar a una empresa no siempre es sencillo.
En ese contexto, Great Place to Work (GPTW), una consultora internacional especializada en clima laboral, difundió su ranking 2026 de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en Argentina. El estudio relevó a 31.400 colaboradores de 250 organizaciones y comparó las experiencias de mujeres y hombres para identificar qué valoran las trabajadoras y qué distingue a las compañías reconocidas.
La lista incluye 10 empresas de distintos sectores, desde tecnología y logística hasta servicios financieros, salud y seguridad privada. Además de conocer cuáles son, es posible acceder a sus portales de empleo para consultar las vacantes disponibles y presentar el currículum.
Qué valoran más las mujeres en el trabajo
El ranking no mide cuántas mujeres contrata cada compañía, sino cómo evalúan sus colaboradoras la experiencia laboral, las oportunidades de desarrollo y el trato que reciben.
Entre los aspectos mejor valorados se encuentran el compañerismo, con 93 puntos, y la credibilidad de los líderes, con 91. La accesibilidad de quienes conducen los equipos obtuvo 94 puntos, mientras que la respuesta a sugerencias e ideas alcanzó 92. También se destacó el reconocimiento a quienes prueban nuevas formas de hacer las cosas, con 90 puntos.
La confianza para trabajar sin supervisión constante recibió 92 puntos y los ascensos basados en el mérito, 83.
Según el informe, estas condiciones se construyen a partir de prácticas cotidianas como la comunicación clara, la participación en las decisiones, la capacitación, las oportunidades de crecimiento y los criterios justos para reconocer el trabajo y otorgar ascensos.
También se valoran la flexibilidad, las medidas de apoyo para quienes tienen responsabilidades de cuidado y los programas de bienestar.
Qué ocurre en el resto del mercado laboral
La comparación de GPTW muestra diferencias importantes respecto de las empresas que no integran el ranking. En el resto del mercado evaluado, menos de la mitad de las personas considera que el reconocimiento se distribuye de manera equitativa. Además, apenas cuatro de cada 10 confían en que los ascensos se deciden por mérito y tres de cada 10 sienten que su opinión cuenta en las decisiones que afectan su trabajo.
En las compañías destacadas, en cambio, la experiencia laboral de mujeres y hombres fue prácticamente igual en las dimensiones analizadas, con diferencias que no superaron el punto y medio. La consultora también identificó una brecha de hasta 35 puntos frente al resto del mercado en la percepción de justicia y reconocimiento.
Las 10 mejores empresas para trabajar si sos mujer y dónde dejar el CV
1. Arcos Dorados
La compañía que opera McDonald's en la región encabeza el ranking. En Argentina emplea a más de 13.000 personas y el 95% de sus colaboradores considera que es un excelente lugar para trabajar. Entre las mujeres, obtuvo la mejor puntuación.
Dónde enviar el CV: para buscar puestos en los restaurantes, se puede consultar en adtalento.com. Las vacantes corporativas se publican en Arcos Dorados, sección Trabajá con nosotros.
2. PedidosYa
Es una compañía tecnológica especializada en delivery online y comercio ultrarrápido, con operaciones en 15 países de Latinoamérica. Desde 2014 forma parte de Delivery Hero, la plataforma mundial de delivery local con sede en Alemania.
Dónde enviar el CV: las oportunidades laborales se publican en empleos.pedidosya.com.
3. Philip Morris International
Con 120 años de historia en Argentina y cerca de 1.900 empleados, la compañía busca avanzar hacia un futuro libre de humo mediante productos sin combustión. Según la firma, promueve una cultura diversa y colaborativa, con oportunidades de desarrollo y un enfoque en el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y laboral.
Dónde enviar el CV: las búsquedas se pueden consultar en el portal de empleo de Philip Morris International.
4. Banco Patagonia
La entidad financiera privada argentina cuenta con más de 2.800 empleados y señala que promueve una cultura inclusiva, centrada en las personas y en el bienestar de sus equipos.
Dónde enviar el CV: en el sitio oficial de Banco Patagonia se pueden consultar las vacantes y las opciones para incorporar el currículum a su base de datos.
5. DHL
La empresa global de logística ofrece servicios de paquetería, transporte de cargas, gestión de cadenas de suministro y soluciones para el comercio electrónico. Cuenta con unos 594.000 empleados en más de 220 países y territorios.
Dónde enviar el CV: ingresá al portal de carreras de DHL, filtrá las búsquedas por ubicación en Argentina y cargá tu currículum en la vacante que te interese.
6. Green Armor
Es una empresa argentina de seguridad privada que brinda servicios de vigilancia física, seguridad electrónica y transporte de valores. Según la compañía, prioriza el bienestar de los guardias y promueve condiciones laborales justas.
Dónde enviar el CV: las postulaciones se reciben a través de la sección Trabajá con nosotros de Green Armor.
7. SanCor Salud
Con 52 años de trayectoria y más de 2.200 colaboradores, este grupo empresario nacional de medicina privada brinda cobertura y servicios de salud a más de 700.000 personas.
Dónde enviar el CV: las búsquedas y las postulaciones están disponibles en su portal de Capital Humano.
8. EY
Es una empresa global de servicios profesionales que trabaja en cuatro líneas de negocio: Auditoría, Consultoría, Transacciones y Estrategia e Impuestos. A través de estos servicios, ayuda a sus clientes a generar confianza en los mercados de capitales y en las economías de todo el mundo.
Dónde enviar el CV: las oportunidades laborales vigentes se pueden consultar en el buscador de empleos de EY Argentina.
9. Softtek
Fundada en México en 1982 por un grupo de emprendedores, Softtek ayuda a otras empresas a implementar soluciones digitales de última generación para impulsar sus estrategias de negocio. Tiene presencia en 20 países y cuenta con más de 1.100 empleados en Argentina.
Dónde enviar el CV: las búsquedas laborales se publican en el portal de carreras de Softtek.
10. ITTI Argentina
Es una empresa paraguaya de tecnología que, desde 2004, desarrolla productos financieros y soluciones digitales para otras organizaciones. Su oferta incluye herramientas de automatización, inteligencia artificial, pagos, facturación, firma electrónica y seguridad, entre otras.
Dónde enviar el CV: las vacantes se pueden consultar en el sitio oficial de ITTI.
Dónde consultar el ranking completo
El listado completo de Great Place to Work Argentina también incluye las categorías de empresas medianas y pequeñas. La información está disponible en el sitio oficial de la consultora.
Antes de postularse, conviene revisar los portales de cada compañía, ya que las vacantes abiertas pueden cambiar y no todas las empresas tienen búsquedas activas en todo momento.