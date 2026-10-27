Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
En la primera audiencia marcada por la tensión, la Fiscalía pidió perpetua para “El Militar” y seis años para los otros dos acusados. Las defensas rechazaron los cargos en su contra que anunció el representante del Ministerio Público. Qué pruebas se tendrán en cuenta
Resumen para apurados
- En el juicio por el crimen de Érika Álvarez, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Felipe "El Militar" Sosa y seis años para otros dos acusados por el homicidio.
- Durante la primera audiencia del debate oral, las defensas de los imputados rechazaron los cargos presentados por el Ministerio Público y expusieron su versión del caso.
- El tribunal analizará las pruebas y testimonios presentados por las partes para determinar la culpabilidad de los imputados y dictar una sentencia definitiva.
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