El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

Según informó Caputo en su cuenta de X, Georgieva fue “muy elogiosa” con el desempeño fiscal argentino y calificó la disciplina presupuestaria del Gobierno como “ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”. El ministro señaló que durante la reunión se analizaron “todos los temas, internos y externos”, y confirmó que las conversaciones continuarán para completar la evaluación del programa. Por su parte, Georgieva publicó en la misma red social: “Excelente reunión con el Ministro Luis Caputo y el Presidente del BCRA Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”. Caputo respondió con un agradecimiento por el respaldo de la funcionaria.