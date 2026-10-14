El FMI volvió a respaldar la política fiscal de Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar la política fiscal del presidente, Javier Milei, aunque redujo de manera significativa su previsión de crecimiento para la economía argentina en 2026. Durante una reunión en Bangkok con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, elogió el ajuste fiscal y destacó la mejora de los fundamentos económicos, mientras los equipos técnicos continúan las negociaciones para cerrar la tercera revisión del programa vigente. El encuentro se realizó en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Participaron también el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el subdirector gerente del Fondo, Dan Katz, y otros funcionarios del organismo.
Según informó Caputo en su cuenta de X, Georgieva fue “muy elogiosa” con el desempeño fiscal argentino y calificó la disciplina presupuestaria del Gobierno como “ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”. El ministro señaló que durante la reunión se analizaron “todos los temas, internos y externos”, y confirmó que las conversaciones continuarán para completar la evaluación del programa. Por su parte, Georgieva publicó en la misma red social: “Excelente reunión con el Ministro Luis Caputo y el Presidente del BCRA Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”. Caputo respondió con un agradecimiento por el respaldo de la funcionaria.
La tercera revisión del programa tiene implicancias directas para las cuentas externas de la Argentina. Su aprobación permitiría habilitar un desembolso de U$S 869 millones, cuyos fondos contribuirían a compensar el impacto de los pagos recientes al organismo sobre las reservas del Banco Central.
Presión
El calendario financiero agrega presión sobre las negociaciones: la Argentina deberá afrontar vencimientos por U$S 865 millones en noviembre y otros U$S 340 millones en diciembre. Sin embargo, la revisión no está exenta de dificultades. El principal obstáculo se encuentra en el cumplimiento de la meta fiscal correspondiente al primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de los $6,86 billones comprometidos con el FMI para ese período. Para avanzar con la evaluación, el equipo económico deberá solicitar una dispensa, conocida como waiver, que permita al Fondo aprobar la revisión pese al incumplimiento de la meta.