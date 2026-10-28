Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

El presidente de la Fundación Cumbres Andinas recordó el rescate de un amigo, el montañista indio Malli Mastan Babu, récord Guinness por haber completado las siete cumbres más altas de los continentes y los polos. Contó que la embajada argentina en la India lo llamó, a fines de marzo de 2015, para que se hiciera cargo del operativo de manera privada, porque Mastan Babu había dejado dicho que lo llamaran a él si le pasaba algo. Añadió que acudieron montañistas de todo el país y un helicóptero de Mendoza. “Vino Mariano Galván, que era ‘el Messi’ del montañismo”, dijo. Parajón contó que precisamente Galván halló a Mastan Babu, muerto junto a su carpa, a 6.000 metros, en un nevado de Tres Cruces; y que este murió dos años después en el Nanga Parbat, en el Himalaya.