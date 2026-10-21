Tucumán: ¿cuándo arranca el pago de sueldos de octubre para empleados estatales?

Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán anunció el cronograma de pago de sueldos de octubre para estatales, que comenzará este miércoles 28 para abonar las remuneraciones del sector público.
- La liquidación se dividirá en dos etapas: un anticipo del 20% entre el 28 y 30 de octubre, seguido por el 80% complementario a depositarse del 4 al 6 de noviembre.
- El esquema escalonado por reparticiones busca garantizar previsibilidad financiera a los agentes públicos y organizar el flujo de fondos de la administración provincial.
La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer las fechas previstas para el pago de los haberes de octubre para empleados estatales.
El esquema contempla el depósito de la parte proporcional, correspondiente al 20% de los haberes, y de la parte complementaria, que representa el 80% restante.
Pago del 20%
Miércoles 28 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
Jueves 29 de octubre
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Viernes 30 de octubre
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago del 80%
Miércoles 4 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)
Jueves 5 de noviembre
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Comunas Rurales
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Viernes 6 de noviembre
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)