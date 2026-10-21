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Tucumán: ¿cuándo arranca el pago de sueldos de octubre para empleados estatales?

El esquema contempla el pago de la parte proporcional, equivalente al 20% del sueldo, y de la parte complementaria, correspondiente al 80% restante.

Tucumán: ¿cuándo arranca el pago de sueldos de octubre para empleados estatales?
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán anunció el cronograma de pago de sueldos de octubre para estatales, que comenzará este miércoles 28 para abonar las remuneraciones del sector público.
  • La liquidación se dividirá en dos etapas: un anticipo del 20% entre el 28 y 30 de octubre, seguido por el 80% complementario a depositarse del 4 al 6 de noviembre.
  • El esquema escalonado por reparticiones busca garantizar previsibilidad financiera a los agentes públicos y organizar el flujo de fondos de la administración provincial.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer las fechas previstas para el pago de los haberes de octubre para empleados estatales

El esquema contempla el depósito de la parte proporcional, correspondiente al 20% de los haberes, y de la parte complementaria, que representa el 80% restante.

Pago del 20%

Miércoles 28 de octubre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

Jueves 29 de octubre

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Viernes 30 de octubre

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago del 80%

Miércoles 4 de noviembre

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 5 de noviembre

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18  Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Comunas Rurales

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Viernes 6 de noviembre

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Juzgados de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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