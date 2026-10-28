El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

El reelecto presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, calificó este martes de "vergonzoso" el escape de su rival en las elecciones. "Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso", dijo el jefe de Estado del vecino país, quien pasó 580 días preso en una causa por corrupción hasta que fue absuelto por la justicia.