El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Resumen para apurados
- El gobierno confirmó que el senador Flavio Bolsonaro partió este miércoles desde Puerto Iguazú hacia Ecuador en un vuelo privado junto a su familia rumbo a EE.UU.
- Ingresó por Misiones con documentación válida antes de volar, en medio de sospechas de asistencia oficial argentina y el duro repudio del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
- El dirigente busca llegar a Estados Unidos para pedir asilo político a Donald Trump, lo que profundizará las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Brasil y Argentina.
El gobierno de Javier Milei confirmó durante la madrugada de este miércoles que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro partió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia. El vuelo despegó a las 00:21 y aterrizó a las 03:46 (hora local) en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó al país junto a su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas, Carolina y Luiza, a las 22:50 del martes. Lo hicieron a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves con documentación válida y sin ningún impedimento legal para entrar al país. El organismo precisó que todos los movimientos quedaron registrados sin incidentes.
La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW perteneciente a la empresa Baires Fly, permaneció durante todo el día en el aeropuerto misionero antes de su partida. Luego de despegar, sobrevoló territorio paraguayo antes de dirigirse hacia Ecuador.
Según trascendió, el destino final del referente de la derecha brasileña sería Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le otorgaría asilo político.
Consultado sobre el paradero del senador en la noche del martes, el mandatario estadounidense dijo desconocerlo, aunque deslizó: "Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina".
Sospechas de colaboración
El diario La Nación publicó que Santiago Caputo, estratega de Milei, se encontraba en Misiones al momento de la partida de la aeronave privada. Esta información encendió las sospechas sobre una posible colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal, quien enfrenta causas judiciales en su país.
El reelecto presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, calificó este martes de "vergonzoso" el escape de su rival en las elecciones. "Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso", dijo el jefe de Estado del vecino país, quien pasó 580 días preso en una causa por corrupción hasta que fue absuelto por la justicia.