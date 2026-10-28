El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

El ingreso al país y la salida hacia Ecuador

Después de un día completo de espera, la situación se destrabó el martes por la noche con la llegada de Bolsonaro. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el senador ingresó a territorio argentino a las 22:50 junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. Cruzaron el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves con documentación válida y sin impedimentos legales.