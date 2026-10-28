El avión de Bolsonaro estuvo 24 horas demorado en Iguazú por falta de autorización para volar a Miami

Resumen para apurados
- El avión de Flávio Bolsonaro estuvo demorado 24 horas este martes en Puerto Iguazú porque la ANAC no autorizó su plan de vuelo original hacia Miami.
- Tras una discusión operativa, el senador brasileño y su familia ingresaron por tierra desde Brasil y abordaron la nave privada con nuevo rumbo a Ecuador.
- El trayecto busca eludir trabas para llegar a EE.UU., donde el dirigente de derecha gestionaría un eventual asilo político bajo el gobierno de Donald Trump.
El avión privado en el que viajaba el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro junto a su familia permaneció demorado durante 24 horas en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.
El motivo principal fue que la empresa Baires Fly no logró obtener la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar con destino a Miami, según informó el medio local Misiones Online.
El Gulfstream G400 había partido de Aeroparque Jorge Newbery el lunes a las 22:14 y aterrizó en la terminal misionera a las 23:45. Al no contar con el permiso oficial para emprender el vuelo hacia Estados Unidos, la aeronave quedó varada en la pista.
De acuerdo a ese medio, fuentes aeroportuarias indicaron que la negativa de la autoridad aeronáutica desató una fuerte discusión entre el piloto a cargo del vuelo y los funcionarios locales del organismo.
El ingreso al país y la salida hacia Ecuador
Después de un día completo de espera, la situación se destrabó el martes por la noche con la llegada de Bolsonaro. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el senador ingresó a territorio argentino a las 22:50 junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza. Cruzaron el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves con documentación válida y sin impedimentos legales.
Inmediatamente después de ingresar al país, la familia abordó nuevamente la aeronave que los esperaba. El avión despegó de Iguazú en la madrugada y, según el plan de vuelo, puso rumbo a Guayaquil, Ecuador, donde aterrizó a las 03:46 (hora local).
El destino final del referente de la derecha brasileña sería Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le otorgaría asilo político. Aunque desde el entorno del presidente estadounidense afirmaron desconocer su ubicación exacta, el mandatario deslizó que había escuchado que se encontraba en la Argentina.