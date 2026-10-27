El staff del FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de U$S 900 millones

La acumulación de reservas fue uno de los principales puntos de discusión durante la visita de los técnicos del organismo a la Argentina, a fines de septiembre. Después de que el BCRA cumpliera la meta informal de compras por U$S 10.000 millones para 2026, el debate giró en torno a la conveniencia de mantener el ritmo o moderarlo para favorecer la recuperación del crédito, como plantea Ricardo Arriazu.