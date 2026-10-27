Seguridad

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

La Policía revisa los sectores recorridos y refuerza los rastrillajes en áreas de difícil acceso. Los dos impactos registrados por la antena telefónica orientan el operativo, mientras la nieve, la niebla y las características del terreno complican el trabajo de los rescatistas.

EN PLENA TAREA. Rescatistas cabalgan hacia el cerro Ñuñorco en búsqueda de pistas de Raúl Moyano.
EN PLENA TAREA. Rescatistas cabalgan hacia el cerro Ñuñorco en búsqueda de pistas de Raúl Moyano.
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía intensificó la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, Tucumán, incorporando equipos especializados tras registrarse señales de su teléfono celular.
  • El operativo se guía por dos impactos de antenas telefónicas, aunque las tareas de los rescatistas se ven obstaculizadas por la nieve, la densa niebla y el terreno escarpado.
  • Las autoridades revisan las zonas ya recorridas y refuerzan los rastrillajes en sectores de difícil acceso para hallar pistas antes de que empeoren las condiciones climáticas.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí del ValleEugenio Agüero Gamboacerro ÑuñorcoRaúl Moyano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas
1

Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino
2

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

3

El aire contaminado que nos enferma

4

Cartas de lectores: ¿hemos cambiado nuestras prioridades?

5

Cartas de lectores: las palabras no bastan para recuperar las Malvinas

Ranking notas premium
El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
1

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891
2

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena
3

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
4

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Comentarios