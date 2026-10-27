La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
La Policía revisa los sectores recorridos y refuerza los rastrillajes en áreas de difícil acceso. Los dos impactos registrados por la antena telefónica orientan el operativo, mientras la nieve, la niebla y las características del terreno complican el trabajo de los rescatistas.
Resumen para apurados
- La Policía intensificó la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, Tucumán, incorporando equipos especializados tras registrarse señales de su teléfono celular.
- El operativo se guía por dos impactos de antenas telefónicas, aunque las tareas de los rescatistas se ven obstaculizadas por la nieve, la densa niebla y el terreno escarpado.
- Las autoridades revisan las zonas ya recorridas y refuerzan los rastrillajes en sectores de difícil acceso para hallar pistas antes de que empeoren las condiciones climáticas.
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