Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

Resumen para apurados
- El excomisionado de Villa de Leales Ángel Brito pagó casi $5 millones de sanción tras detectarse 31 facturas apócrifas durante su gestión en Tucumán.
- El Tribunal de Cuentas provincial aplicó la penalidad a los exfuncionarios luego de detectar irregularidades en los comprobantes fiscales de la comuna rural.
- La resolución sienta un precedente en el control del gasto público en comunas rurales y refuerza la supervisión sobre el uso de comprobantes en administraciones locales.
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