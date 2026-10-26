Política

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

El ex comisionado de Villa de Leales, Ángel Héctor Brito, y la secretaria habilitada de esa gestión afrontaron un cargo fiscal por casi $5 millones.

TRIBUNAL DE CUENTAS / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
TRIBUNAL DE CUENTAS / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El excomisionado de Villa de Leales Ángel Brito pagó casi $5 millones de sanción tras detectarse 31 facturas apócrifas durante su gestión en Tucumán.
  • El Tribunal de Cuentas provincial aplicó la penalidad a los exfuncionarios luego de detectar irregularidades en los comprobantes fiscales de la comuna rural.
  • La resolución sienta un precedente en el control del gasto público en comunas rurales y refuerza la supervisión sobre el uso de comprobantes en administraciones locales.
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