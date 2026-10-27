Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

A partir del lunes, la madre de uno de los jóvenes denunció a través de las redes sociales que la pareja había sufrido un ataque motivado por su orientación sexual. “Esto fue un hecho homofóbico. ¿Quisiera saber por qué mi yerno terminó en terapia intensiva y mi hijo tan golpeado que ni siquiera pudo tomar el desayuno?”, denunció la mujer en un video publicado en TikTok. A raíz de esa publicación, que se viralizó rápidamente, distintas entidades repudiaron la agresión y hasta se anunció la posibilidad de realizar marchas. Los integrantes de la familia señalada fueron objeto de escraches en las redes sociales.