Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota ante Lula y pedirá la anulación de las elecciones en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro anunció que no reconocerá el resultado del balotaje presidencial de Brasil y que pedirá la anulación de las elecciones, después de ser derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Lula alcanzaba el 51,78% de los votos, contra el 48,22% de su rival, una diferencia superior a los cuatro millones de sufragios.