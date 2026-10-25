Flávio Bolsonaro no reconoce la derrota ante Lula y pedirá la anulación de las elecciones en Brasil
El candidato opositor obtuvo el 48,22% de los votos, frente al 51,78% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cuestionó la decisión de extender el horario de votación y denunció supuestas irregularidades, pese a que las principales autoridades institucionales reconocieron el resultado.
Resumen para apurados
- Tras perder el balotaje en Brasil ante Lula da Silva, Flávio Bolsonaro anunció que pedirá anular los comicios tras denunciar irregularidades en la extensión horaria de votación.
- Lula se impuso con el 51,78% ante el 48,22% de Bolsonaro. Pese a las quejas por una prórroga judicial en la votación, las máximas autoridades del país avalaron el resultado oficial.
- La judicialización impulsada por Bolsonaro abre un nuevo foco de tensión política e incertidumbre institucional en Brasil de cara a la asunción del nuevo mandato presidencial.
El senador Flávio Bolsonaro anunció que no reconocerá el resultado del balotaje presidencial de Brasil y que pedirá la anulación de las elecciones, después de ser derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Lula alcanzaba el 51,78% de los votos, contra el 48,22% de su rival, una diferencia superior a los cuatro millones de sufragios.
La reacción del candidato del Partido Liberal (PL) se produjo después de que las principales autoridades institucionales del país reconocieran el resultado. Entre ellas se encontraban el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin; el titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Nunes Marques; el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.
Flávio Bolsonaro cuestionó el horario de votación
Uno de los principales argumentos de Flávio Bolsonaro fue la decisión del ministro del STF Cristiano Zanin de extender durante dos horas el horario de votación en todo Brasil. El candidato sostuvo que la medida perjudicó la igualdad de condiciones entre los electores de distintos estados.
“El ministro Zanin atropelló a la Justicia especializada prorrogando las elecciones por dos horas. Hubo una ruptura total de la igualdad entre brasileños de diversos estados”, afirmó, según consignó el diario brasileño O Globo.
Sin embargo, el artículo señaló que la campaña del PL había solicitado una extensión del horario en cinco estados: Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, San Pablo y Río Grande do Sul. La medida había sido adoptada después de que se reportaran dificultades en el transporte público.
El candidato anunció que pedirá la anulación
Flávio Bolsonaro fue más allá de sus críticas y adelantó que recurrirá a los mecanismos legales para intentar invalidar el resultado electoral.
“Vamos a ejercer nuestro derecho, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, declaró. También sostuvo que no aceptaría que las reglas del proceso electoral fueran modificadas durante la votación.
Hasta el momento del anuncio, el candidato no había reconocido la victoria de Lula. Sus declaraciones abrieron un nuevo frente de tensión política tras una jornada electoral que terminó con el triunfo del presidente brasileño.
Cómo reaccionó el entorno de Flávio Bolsonaro durante el escrutinio
El senador siguió el recuento de votos desde una vivienda de Brasilia que funcionó como centro de campaña. Allí se encontraban, entre otros dirigentes, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y el coordinador de la campaña, el senador Rogério Marinho.
Al comienzo del escrutinio, el clima entre los simpatizantes de Flávio era de celebración. Cuando el candidato del PL pasó momentáneamente al frente, con alrededor del 12% de las urnas contabilizadas, sus seguidores festejaron y escucharon canciones de campaña mientras compartían un asado.
La tendencia cambió a medida que avanzó el recuento y Lula recuperó la ventaja. Según la crónica de O Globo, los festejos fueron disminuyendo y Flávio se retiró a una sala reservada junto con integrantes de su equipo político, senadores electos y abogados.
La derrota dejó al candidato opositor ante un escenario político complejo: mientras las autoridades reconocían la victoria de Lula, el senador anticipaba una disputa judicial para cuestionar el resultado del balotaje.