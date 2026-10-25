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Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020

El mandatario estadounidense lanzó un duro mensaje. “Los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, afirmó.

Donald Trump.
Donald Trump.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este domingo, Donald Trump cuestionó en EE.UU. la victoria de Lula da Silva en Brasil ante Flávio Bolsonaro, comparándola con la de Joe Biden por denunciar retención del poder.
  • Lula superó a Bolsonaro en el balotaje con el 51,76% tras perder en la primera vuelta, logrando por primera vez en la historia brasileña revertir una desventaja inicial.
  • Con este inédito cuarto mandato que inicia el 5 de enero, Lula frena el avance de la derecha regional y desafía la influencia política que Trump busca proyectar en América Latina.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y la comparó con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020.

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, afirmó Trump.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo para un cuarto mandato, un hecho inédito en la historia del país, tras derrotar en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro. Con 81 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de su rival, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.

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En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había sido el candidato más votado, con el 47% de los sufragios, dos puntos por encima de Lula. La diferencia entre ambos había sido de unos 2,2 millones de votos.

En el balotaje, el mandatario revirtió ese resultado y terminó con una ventaja de más de cuatro millones de votos sobre su adversario. Es la primera vez en la historia del país que un mandatario revierte el resultado de la primera vuelta.

La victoria le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial —el segundo consecutivo— el próximo 5 de enero, cuando asumirá el cargo en Brasilia. Nunca antes un presidente brasileño había sido elegido en cuatro ocasiones diferentes.

El resultado también representa un freno al avance de la derecha en América Latina, en un contexto regional marcado por el giro alentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula llegó a la segunda vuelta con desventaja frente a Flávio Bolsonaro. Desde la primera ronda, las encuestas anticiparon una definición ajustada, con ambos candidatos en empate técnico, aunque el senador se mantuvo por delante en las mediciones. Los dos últimos sondeos, publicados el sábado, le atribuían un 51% de los apoyos a Flávio y un 49% al presidente.

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