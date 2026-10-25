Donald Trump cuestionó la victoria de Lula en Brasil y la comparó con el triunfo de Joe Biden en 2020

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo para un cuarto mandato, un hecho inédito en la historia del país, tras derrotar en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro. Con 81 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de su rival, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.