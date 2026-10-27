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Flávio Bolsonaro: las cinco causas judiciales que enfrenta en Brasil

El senador brasileño está bajo la lupa por investigaciones que abarcan presunto lavado de dinero, financiamiento electoral irregular y corrupción.

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro.
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Brasil investiga actualmente al senador Flávio Bolsonaro por presunto lavado de dinero, corrupción y delitos electorales ligados a sus actividades políticas.
  • Los expedientes abarcan retención de salarios, fondos para un film sobre su padre, cuentas offshore y supuesto financiamiento electoral extranjero no declarado.
  • El avance de estas causas en el Supremo Tribunal Federal podría definir el futuro político del senador y determinar el alcance de su inmunidad parlamentaria.
Resumen generado con IA

La situación judicial de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, reúne cinco investigaciones que involucran presuntas irregularidades financieras, posibles delitos electorales y hechos vinculados con su etapa como legislador estadual en Río de Janeiro.

Lavado de dinero, una película y presunto financiamiento extranjero

Una de las investigaciones, conocida como el caso Willer Tomaz, indaga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal a través de plataformas digitales de apuestas y sistemas de pago. El expediente se tramita bajo la órbita del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Según la información del caso, los peritajes habrían detectado registros y un acceso de usuario maestro a nombre de Flávio Bolsonaro en cuentas bancarias offshore de Alcazar Holdings, una empresa controlada por el abogado Willer Tomaz, allegado al senador. Las diligencias financieras buscan establecer el origen y el destino de movimientos de dinero que estarían vinculados con esas operaciones.

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Otro expediente, denominado Dark Horse, investiga el presunto origen ilícito de fondos que habrían sido destinados a financiar una producción audiovisual sobre Jair Bolsonaro. La suma bajo análisis rondaría los 24 millones de dólares, canalizados presuntamente mediante un fondo inmobiliario en Estados Unidos, consignó el diario Clarín. 

La investigación, supervisada por el ministro André Mendonça, apunta a posibles vínculos con Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master. De acuerdo con los datos difundidos, un empresario habría relatado entregas de dinero en maletas por pedido del ex banquero.

Flávio sostiene que se trató de un patrocinio privado legal. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si existieron contraprestaciones políticas y si las operaciones pudieron configurar delitos como corrupción pasiva, lavado de activos o fraude financiero.

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La tercera causa se centra en la presunta intervención de capitales extranjeros durante la campaña electoral. Bajo la órbita del ministro Flávio Dino, el expediente busca establecer si hubo aportes provenientes del grupo conservador estadounidense Rockbridge Network, supuestamente canalizados a través de empresarios brasileños.

La investigación también contempla el posible uso de publicidad no declarada en redes sociales y movimientos vinculados con apuestas en la plataforma Polymarket. El objetivo es determinar si se vulneraron las normas electorales brasileñas, que prohíben el financiamiento extranjero de las campañas nacionales.

La denuncia por difamación y el caso de los salarios

El frente judicial incluye, además, una causa penal por presunta difamación contra Lula da Silva. El expediente se originó en publicaciones realizadas por Flávio Bolsonaro en sus canales oficiales en enero de 2026, en las que vinculó al presidente con declaraciones del ex mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La denuncia busca establecer si esas publicaciones constituyeron injurias graves y difusión de información falsa en el contexto electoral. Según la información suministrada, el proceso se encuentra en una etapa de presentación de argumentos defensivos.

La representación legal de Lula sostiene que las expresiones cuestionadas excedieron los límites de la inmunidad parlamentaria.

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La quinta causa es la conocida como *rachadinhas*, iniciada en 2020 por el Ministerio Público de Río de Janeiro. Investiga la presunta retención de parte de los salarios de empleados que habrían sido contratados durante la etapa en que Flávio Bolsonaro se desempeñaba como diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).

La defensa consiguió anulaciones parciales en distintas instancias judiciales, en medio de controversias sobre el fuero competente y la validez de las pruebas bancarias. Ahora, la posibilidad de reabrir partes del expediente y remitirlo a otras instancias vuelve a formar parte del debate judicial.

Los fiscales evalúan si existen elementos patrimoniales que permitan avanzar con nuevas actuaciones sin recurrir a pruebas alcanzadas por las nulidades anteriores.

En conjunto, los cinco expedientes representan distintos frentes de investigación para el senador brasileño. No obstante, las acusaciones y las hipótesis de los investigadores deberán ser evaluadas en los respectivos procesos judiciales, sin que su existencia implique por sí misma una declaración de culpabilidad.

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