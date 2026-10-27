Flávio Bolsonaro: las cinco causas judiciales que enfrenta en Brasil

La quinta causa es la conocida como *rachadinhas*, iniciada en 2020 por el Ministerio Público de Río de Janeiro. Investiga la presunta retención de parte de los salarios de empleados que habrían sido contratados durante la etapa en que Flávio Bolsonaro se desempeñaba como diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj).