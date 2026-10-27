LG PlayConexión Play

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Tras nueve meses, el acusado declaró espontáneamente en el juicio, pidió disculpas a las familias de los acusados y sostuvo que Díaz no sabía lo que había ocurrido en su casa.

Sosa declaró de manera espontánea en la segunda audiencia del juicio. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Sosa declaró de manera espontánea en la segunda audiencia del juicio. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Felipe "El Militar" Sosa declaró en el juicio por el crimen de Érika Álvarez, confesó haber arrojado el cuerpo y desvinculó al acusado Jorge Díaz del homicidio.
  • Tras nueve meses de silencio, Sosa habló espontáneamente; el caso ya tiene a un condenado por encubrimiento y la defensa sostiene que Díaz solo fue a trabajar ese día.
  • El testimonio podría modificar la situación procesal de Díaz y clarificar la responsabilidad de otros implicados durante el avance del debate oral.
Resumen generado con IA

Felipe “El Militar” Sosa rompió el silencio después de nueves meses. El principal acusado desvinculó a uno de los sospechosos del caso, Jorge “Chicho” Díaz . “Es el único de los involucrados que no tiene nada que ver en el caso y que no sabía lo que había pasado en mi casa”, señaló en la segunda audiencia por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Después pidió disculpas a las familias de Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores -el primer condenado por el crimen- y Díaz. “Por haberlos llamado por teléfono quedaron implicados”, justificó.

Por último, confirmó que él fue quien arrojó el cuerpo el 7 de enero entre las 10 y 12.30 de ese día.

Sosa declaró de manera espontánea en la segunda audiencia del juicio. Ayer, después de que se escucharan los alegatos, se negó a hacerlo.

La primera audiencia

Oscuro. Perverso. Siniestro. Esas son algunas de las palabras que se escucharon ayer en la primera audiencia del juicio. Son términos que permiten anticipar que a lo largo del debate podrían revelarse aspectos hasta ahora desconocidos de una causa que ya presentaba numerosas aristas sórdidas.

Juan Pablo Bello, defensor de Jorge Orlando Díaz, fue el primero en pronunciarse sobre esta cuestión. “En este juicio van a ver muchísima prueba sobre un hecho siniestro, de un hecho perverso, van a ver prueba vinculada a Felipe Sosa y su círculo más cercano, su verdadera gente de confianza, como lo es su amigo Nicolás Navarro Flores, ya condenado por encubrimiento”, adelantó.

“Podrán ver que se realizaron encuentros a lo largo del 7 de enero, podrán apreciar decenas de llamadas, cientos de mensajes, comunicaciones borradas, lenguajes en códigos, entre otras pruebas. Y cuando ello pase, les pido una cosa: que ello no les nuble la visión respecto de Jorge. Porque lo de Jorge no es siniestro. Lo de Jorge no es oscuro. Lo de Jorge es sencillo porque simplemente fue a trabajar”, señaló en su alegato.

Al profundizar en su idea, el defensor dejó en claro que, entre los acusados por el crimen, su defendido era el único que, según su postura, no formaba parte de ese círculo cerrado que integraban Érika, Sosa, Justina Gordillo, Navarro Flores y otras personas que no fueron investigadas o que, al menos, no están sentadas en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes son esas personas? Entre las mencionadas aparecen un tal “Daivid”, un empresario de Lules y su pareja, un abogado del “Militar” y el dueño del departamento que alquilaba el acusado en Yerba Buena, donde se habría cometido el crimen.

Temas Poder Judicial de TucumánSan Miguel de TucumánMinisterio Público FiscalMicaela Pinna OteroErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" SosaNicolás Navarro Flores
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo
2

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
3

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
4

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo
5

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Ranking notas premium
Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
1

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
2

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
5

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

Más Noticias
El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil

El Gobierno nacional confirmó que no felicitará a Lula y crece la tensión diplomática con Brasil

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Comentarios