Medios brasileños confirman que Flávio Bolsonaro viaja a Estados Unidos y pediría asilo político a Trump
Dirigentes del Partido Liberal aseguran que el senador salió de Brasil junto con su familia, pese a una orden judicial que le prohibía abandonar el país. La Policía Federal canceló sus pasaportes y todavía no había confirmado oficialmente su salida.
Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro viajó este martes de Brasil a EE.UU. para pedir asilo a Donald Trump, tras violar una orden judicial que le prohibía salir por causas de lavado de dinero.
- La Justicia investiga al senador por presuntas maniobras financieras ilícitas. Ante el incumplimiento de entregar sus documentos en 24 horas, la Policía canceló sus pasaportes.
- La maniobra profundiza la polarización política en Brasil y abre un conflicto diplomático con Estados Unidos si Washington concede protección al legislador prófugo.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habría abandonado Brasil rumbo a Estados Unidos y prevé solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump, según informaron este martes medios de ese país. La noticia se conoció dos días después de su derrota en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El portal Metrópoles, a través de una publicación del periodista Igor Gadelha, informó que el legislador viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas. Según fuentes cercanas a la familia, un grupo reducido de aliados habría organizado la salida y coordinado su llegada a territorio estadounidense. La previsión era que el senador arribara a Florida durante la tarde del martes.
Sin embargo, hasta las primeras horas de la tarde, las autoridades brasileñas no habían confirmado oficialmente su salida del país. La Policía Federal informó que canceló sus pasaportes después de que venciera el plazo judicial para entregarlos. También debía comunicar el incumplimiento al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Por qué la Justicia brasileña le prohibió salir del país
La situación se produjo en medio de investigaciones judiciales que involucran a Flávio Bolsonaro. El lunes 26 de octubre, el ministro Alexandre de Moraes ordenó que el senador entregara sus pasaportes y le prohibió abandonar Brasil. La medida se enmarca en una investigación que también alcanza al abogado y empresario Willer Tomaz, por presuntas irregularidades financieras.
Uno de los expedientes investiga sospechas de lavado de dinero relacionadas con operaciones vinculadas a plataformas de apuestas. Otro analiza el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro, y presuntas transferencias de dinero vinculadas con el proyecto. El senador negó haber cometido irregularidades, según los reportes publicados por medios brasileños.
La orden judicial establecía que Flávio debía entregar sus documentos de viaje dentro de un plazo de 24 horas. Al no cumplir con esa disposición, la Policía Federal procedió a cancelar sus pasaportes en el sistema de control migratorio.
El pedido de asilo político a Donald Trump
De acuerdo con Metrópoles, aliados del senador sostuvieron que presentaría una solicitud de asilo político ante el gobierno estadounidense una vez que llegara a ese país. La gestión habría sido coordinada con colaboradores que residen en Estados Unidos y que facilitarían su ingreso.
La información sobre el viaje, no obstante, tuvo versiones contrapuestas. Mientras algunos medios brasileños ubicaron al senador en vuelo hacia Estados Unidos, las autoridades no habían confirmado formalmente su salida y las primeras verificaciones no encontraron registros migratorios que permitieran establecer con certeza su recorrido.
El caso suma un nuevo capítulo a la tensión política brasileña tras las elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro había afirmado el lunes que entregaría sus pasaportes y que se defendería de las acusaciones judiciales. Un día después, los medios brasileños informaron que habría viajado al exterior, en medio de la investigación sobre el cumplimiento de la orden judicial.
La eventual solicitud de asilo político y las circunstancias de su salida deberán ser confirmadas por las autoridades correspondientes.