Medios brasileños confirman que Flávio Bolsonaro viaja a Estados Unidos y pediría asilo político a Trump

El portal Metrópoles, a través de una publicación del periodista Igor Gadelha, informó que el legislador viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas. Según fuentes cercanas a la familia, un grupo reducido de aliados habría organizado la salida y coordinado su llegada a territorio estadounidense. La previsión era que el senador arribara a Florida durante la tarde del martes.