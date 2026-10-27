Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Y continuó Jaldo: “porque Juan Manzur hizo uso de los dos mandatos: del primero, que fue cuando lo votaron por primera vez, y luego, por el artículo 90, tuvo derecho a una reelección y fue reelecto gobernador. Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más. Ese es el primer testigo que va a venir cuando se notifique a la Provincia. Y Manzur fue presidente de la Convención Constituyente. Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.