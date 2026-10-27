Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Resumen para apurados
- En una conferencia en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que citará a Juan Manzur como testigo ante la demanda que busca frenar su reelección en 2027.
- Dirigentes opositores impugnaron el artículo 90 de la Constitución provincial. Jaldo recordó que Manzur presidió la convención de 2006 y ejerció dos mandatos seguidos.
- El litigio definirá la habilitación electoral del gobernador para 2027 y profundizará la fractura en el oficialismo tucumano de cara a los próximos comicios.
Durante la conferencia de prensa que brindó el gobernador Osvaldo Jaldo para pronunciarse en contra de la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución y asegurar que es una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien ganará las elecciones en 2027, hubo también disparos contra Juan Manzur y otros dirigentes de la oposición. “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, desafió en el cierre de la conferencia de prensa.
A lo largo de su exposición en rechazo de la acción de declarativa de inconstitucionalidad, el titular del Poder Ejecutivo apuntó contra el senador. Sin nombrarlo pero en clara alusión, lo acusó de cuestionar “a través de bambalinas” lo que él mismo escribió en 2006, cuando fue presidente de la Convención Constituyente que forjó la Constitución actual. A su vez, lo acusó de querer “hacer un cañito” a la Carta Magna en 2023, cuando buscó ser candidato a vicegobernador luego de dos períodos como gobernador y, previamente, dos como vice. “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”, lanzó.
Sobre el cierre de la conferencia, Jaldo fue consultado sobre las objeciones que expresaron el presidente Lisandro Catalán (La Libertad Avanza), el diputado Mariano Campero (Cambia Tucumán) junto al arco opositor, y el senador Manzur -notablemente enfrentado con el gobernador- ante el anunció de buscar la reelección. “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación ya que hacía referencia que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”, dijo.
"Manzur nunca hizo las cosas bien"
Pero le dedicó un párrafo aparte al senador, quien en las paredes manifiesta públicamente que quiere ser gobernador en 2027 pero que no se expresó de ese modo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más, la verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, disparó.
Y continuó Jaldo: “porque Juan Manzur hizo uso de los dos mandatos: del primero, que fue cuando lo votaron por primera vez, y luego, por el artículo 90, tuvo derecho a una reelección y fue reelecto gobernador. Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más. Ese es el primer testigo que va a venir cuando se notifique a la Provincia. Y Manzur fue presidente de la Convención Constituyente. Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.
La semana pasada, durante un acto del Día de la Lealtad, Manzur le dijo "Jaldo, no te tengo miedo". Además, recordó que meses atrás dijo que lo espera “a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”. "No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán", desafió en aquel acto en Villa Luján.
En la conferencia Jaldo también disparó contra Campero, quien había mencionado que Jaldo “está flojo de papeles”. “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia. Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”, remarcó.