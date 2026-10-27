Afirman que el gobierno de Trump ayudó a Flávio Bolsonaro a huir de Brasil y le concedería asilo político

El expresidente Jair Bolsonaro también viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula. Se instaló temporalmente en Florida antes de regresar a Brasil en marzo de 2023. Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, bajo un régimen de prisión domiciliaria en Brasilia.