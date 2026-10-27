Afirman que el gobierno de Trump ayudó a Flávio Bolsonaro a huir de Brasil y le concedería asilo político
Fuentes cercanas a la familia Bolsonaro aseguraron al diario Folha de S. Paulo que la administración republicana estaba al tanto del operativo. El senador brasileño viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones frente a Lula y de incumplir una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes.
Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro viajó este martes a EE.UU. con presunta ayuda de Donald Trump para pedir asilo político, tras perder las elecciones en Brasil y desobedecer a la Justicia.
- La salida ocurrió luego de que la Corte Suprema brasileña le ordenara entregar su pasaporte en una causa por lavado de dinero, sumándose a otros familiares radicados en EE.UU.
- La posible concesión de asilo por parte de Trump amenaza con tensar las relaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El gobierno de Donald Trump habría participado en el operativo para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y estaría dispuesto a concederle asilo político en Estados Unidos, según fuentes cercanas a la familia del senador citadas por el diario brasileño Folha de S. Paulo.
La información se conoció este martes, luego de que fuentes próximas al legislador y una persona vinculada al gobierno estadounidense confirmaran a la agencia Reuters que el senador había viajado a Estados Unidos. La salida se produjo dos días después de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con Folha de S. Paulo, personas cercanas al clan Bolsonaro con contactos en la Casa Blanca afirmaron que la administración republicana conocía los detalles del desplazamiento y que le concedería asilo político. Sin embargo, hasta el momento no se había informado oficialmente que la solicitud estuviera presentada ni que hubiera sido aprobada.
Cómo habría sido la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil
El senador del Partido Liberal (PL) habría viajado acompañado por su esposa y sus dos hijas. Según las versiones difundidas por la prensa brasileña, sus colaboradores organizaron la salida con la participación de un grupo reducido de aliados, aunque no se conocieron todos los detalles del operativo ni la ruta utilizada.
Una de las fuentes citadas por Folha indicó que el legislador podría aterrizar en Miami o Dallas. Otras versiones mencionaron Washington como un posible destino.
La salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes a la Policía Federal en un plazo de 24 horas. La medida se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Tras el vencimiento del plazo sin que el senador entregara los documentos, las autoridades brasileñas dispusieron la cancelación de sus pasaportes. Reuters informó que fuentes cercanas al legislador y una fuente del gobierno estadounidense confirmaron su viaje, aunque no se precisaron públicamente todos los detalles del recorrido.
Estados Unidos, un refugio para la familia Bolsonaro
La eventual llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos se sumaría a la presencia de otros integrantes de su familia en ese país.
Su hermano Eduardo Bolsonaro reside en Texas desde principios de 2025 y mantiene vínculos con sectores del Partido Republicano y del movimiento político MAGA, asociado a Donald Trump. En julio de 2026, según la información publicada por LA NACION, obtuvo la residencia permanente estadounidense, conocida como green card.
El expresidente Jair Bolsonaro también viajó a Estados Unidos después de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula. Se instaló temporalmente en Florida antes de regresar a Brasil en marzo de 2023. Actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, bajo un régimen de prisión domiciliaria en Brasilia.
Los vínculos entre la familia Bolsonaro y el entorno de Trump se mantuvieron durante los últimos años. Eduardo actuó como interlocutor de sectores conservadores estadounidenses y buscó apoyo político para su padre y su hermano ante las investigaciones judiciales en Brasil.
Qué dijo Trump tras la derrota electoral de Flávio Bolsonaro
El lunes, Donald Trump calificó las elecciones brasileñas como una supuesta “elección amañada” y evitó reconocer públicamente el triunfo de Lula. El presidente estadounidense también afirmó que no había respaldado formalmente a ningún candidato para los comicios.
Flávio Bolsonaro, por su parte, había cuestionado decisiones de la Justicia brasileña y enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades financieras. El senador niega haber cometido delitos.
La eventual concesión de asilo político abriría un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Brasilia. Por ahora, la información sobre la participación del gobierno estadounidense en el operativo y su disposición a conceder protección al senador se basa en fuentes citadas por medios periodísticos y no en un anuncio oficial de la Casa Blanca.