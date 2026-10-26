EconomíaNoticias económicas ¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina? En septiembre, Argentina comenzó a mostrar un desacople negativo respecto del resto de los mercados emergentes, además del riesgo político. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DUDAS. Los operadores ya se preguntan quién pagará la deuda del país. Por Marcelo Aguaysol 26 Octubre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas JP MorganArgentinaJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cuáles son las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina si sos mujer Consumo: "Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar" Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares Puntos de vista sobre management: el costo oculto de crecer sin productividad La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda Lo más popular “Buscando rivales a papá” Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses? Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos Ranking notas premium La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados El verdadero ídolo es el que inspira “El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT