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¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

En septiembre, Argentina comenzó a mostrar un desacople negativo respecto del resto de los mercados emergentes, además del riesgo político.

DUDAS. Los operadores ya se preguntan quién pagará la deuda del país.
DUDAS. Los operadores ya se preguntan quién pagará la deuda del país.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 26 Octubre 2026

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