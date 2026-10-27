El frustrado vuelo a Miami y las sospechas sobre Flávio Bolsonaro en la Triple Frontera

Flavio Bolsonaro confirmó que la Policía Federal le notificó la orden de entregar sus pasaportes cuando visitaba a su padre en Brasilia. “Esta mañana (por el lunes) fui a visitar a mi padre. Como saben, él se encuentra bajo arresto domiciliario. Al salir, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y, en plena calle, me notificaron la orden de entregar mis pasaportes; además, se me prohibió salir del país”, relató.



El senador negó que tuviera intenciones de abandonar Brasil y calificó la decisión judicial como “un claro intento de intimidarme”.